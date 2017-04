El amenazador

Carlos Feiner es un individuo que cobra un sueldo por asesorar a Ezquerra Republicana de Cataluña. Anteriormente creo que había sido educador social en los ayuntamientos de Rubí y de Terrassa. Desde luego, como educador social tiene que ser admirable, porque fue a juicio por amenazar con romperle las piernas al padre de una niña de cuatro años. Ultimamente, tiene una tendencia hacia un tipo de acciones más artesanal, como arrancarle la cabeza al director de estudios del PP en Cataluña, Juan Arza. Juan Arza, ante la pantomima de la entrega de armas de Eta y otras argucias escribió algo que yo, al menos, suscribo. Escribió lo siguiente: Que los asesinos de Miguel Angel Blanco quieran utilizar las manos blancas como símbolo de su nueva operación de propaganda produce asco. Desde luego, a mí me lo produce, pero el antiguo educador social, y amenazador frecuente con sueldo de la Diputación Provincial de Barcelona, Carlos Feiner, no piensa lo mismo, y respondió de esta elegante y distinguida manera, a través de facebooks: "Lo que produce asco es que hijos de puta fascistas y españoles como Juan Arza no sepan vivir sin tocar los huevos al proismo. Cuando seamos independientes deberemos gestionar esta realidad generosamente. Lo que me pide el cuerpo no es aceptable. Dejo constancia pública del tema porque si algún día se me va la pinza y le arranco la cabeza a uno de estos hijos de puta que nadie piense que la cosa es gratuita. Han hecho oposiciones a ser hostiados demasiadas veces".

Menos mal que no se le ha ido la pinza y Cataluña no es independiente y este ciudadano controla sus actos. Si no fuera así, pasear por Barcelona iba a ser un continuo ejercicio de sortear cabezas arrancadas por este dandy de la política.