Pensamientos y sentimientos se enfrentan y contradicen ¿o no?

¿Van a la par?

¿Se contradicen?

¿Quién de los dos

tiene narices?

¿De cuál de ambos

seguimos las directrices?

Muchas preguntas,

y más que uno no escribe,

se formulan autores,

actores y actrices,

artistas viariopintos

y circenses proclives,

sin llegar a conclusiones

veraces y felices.

¿Son los pensamientos

los que nos dirigen

o son los sentimientos

hondísimas raíces,

venas circulatorias

directas y matrices

de todo lo que hacemos

ajenos al "estriptis"

de cuerpo y alma unidos

en esta lid o lides

en que nos repartimos

por ser unos y libres?

¡Oh mar de confusiones,

oh desliz de deslices!

¡Qui lo sa!

Y lo expreso con matices.

Venid al hoy. Decidme.

¿Quién domina en Iglesias,

el tostón impasible?

¿Quién en Pedrito Sánchez,

el del NO irascible,

el primario obsesivo

perfectamente prescindible?

¿Quién en Susana Díaz,

la bordadora de los mimbres

que al PESOE le restan

para estar en la urdimbre

del gobierno de España

con Rajoy impasible?

Pensamientos y sentimientos,

arrejuntaros si es posible

vivir en paz en el país

que es a la vez risible y triste,

que va del suelo a la utopía

y de la mente al corazón en ristre

sin mediar la cordura

que los unifique.