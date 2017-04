Oda al libro de papel

¡Oh libro interminable

de la historia del mundo,

por tu sabiduría

yo te saludo!

Tú eres la memoria,

hoy en desuso,

de la que me alimento

tan a menudo

recorriendo las páginas

del papel crudo.

Pulsen otros la tablet

y el móvil cojonudos.

Tú estás a mi servicio

siempre que te pregunto

y con afán discreto

en ti respuestas busco

sobre mis aficiones

y cualquier otro asunto.

Por eso sigo en ti

como escolar oscuro

que encuentra lo que indaga

en un par de minutos:

nudo de comunicaciones

para el docto y el vulgo

que subrayo y anoto

e imprimo y difundo

con el placer gustoso

del "monito desnudo".

Al libro de papel

lo mimo, lo resumo,

lo extiendo por la mesa,

con las manos le acuno,

me lo meto en el bolso

para cualquier apuro;

compañero de viaje,

me habla aunque es mudo,

y si tropiezo,

me levanta seguro

porque queda al alcance

del ojo y me da impulso

para seguir viviendo

y derribar los muros

de la ignorancia ciega.

Lluvia de hojas de papel. Punto.