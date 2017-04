El escándalo oficial de la ESO

La Subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de encontrar un pacto educativo parece haber encallado ante la falta de compromiso de unos y de otros. Por si acaso, el Gobierno, presionado por su propia debilidad, plantea ahora un proyecto de real decreto por el que los alumnos de ESO no sólo no necesitarán aprobar la polémica reválida que aprobó y retiró el PP, sino que ni siquiera necesitarán un 5 en su calificación final para aprobarla y recibir el título correspondiente. Más aún, podrán pasar con menos de 5 y hasta ¡con dos asignaturas suspensas!, siempre que no sean Matemáticas y Lengua y Literatura a la vez. Un detalle. Un chaval que no haya sido capaz de superar el 4 y que haya suspendido Matemáticas o Lengua y Literatura, además de Geografía e Historia, será un cazurro pero recibirá un título académico que garantizará su "idoneidad" para seguir acceder a niveles superiores. En Bachillerato, no. Al parecer van a exigir un 5. Nivelazo.

El Gobierno se ha bajado los pantalones, ha renunciado a su compromiso de exigir un mínimo de calidad y ha vuelto a lo que se exigía antes de la LOMCE (entonces eran hasta tres las asignaturas que se podían suspender) y al sistema que ha llevado a España a los más altos niveles de fracaso escolar del mundo mundial. Pero ahora, eso va a cambiar y con el aprobado a los que suspenden, mejoraremos las estadísticas de fracaso porque tendrán su título muchos más de los que se lo han ganado. Cuantos más pasen haciendo menos, mejor. Más o menos lo que sucede en todos los niveles educativos.

En Cataluña también están cambiando las cosas a su aire. No al de toda España, sino al suyo. Tampoco es noticia. El próximo curso los alumnos ya no tendrán notas con números -del 0 al 10- sino "logros": "Logro Excelente", "Logro Notable", "Logro Satisfactorio" y "No Logro". No se aclara si los de No Logro pasarán de nivel y tendrán su título, como en el resto de España o si al No Logro le seguirá el No Título... Y además serán todos los profesores del claustro y no el titular de la asignatura, los que juzguen los conocimientos y "el progreso de las competencias" del alumno, por ejemplo, en Matemáticas. Otra gran idea de los que piensan que suspender a alguien que no sabe, que no trabaja y que no avanza, le deja sin posibilidades de continuar "su progresión" en el sistema. Es decir, en lugar de aumentar la exigencia de calidad, en lugar de perseguir la excelencia y de buscar métodos para recuperar y reincorporar a los que se quedan en el camino, se bajan los niveles una y otra vez, se deteriora el sistema y se engaña a todos: a los alumnos, a los padres, a los profesores y a la sociedad. En educación lo de la postverdad se lo inventaron los socialistas con la LOGSE. Y desde entonces, así nos va.

Dice una encuesta PISA que los alumnos españoles más felices son los andaluces y los extremeños, dos de las comunidades con mayor índice de fracaso escolar y de desempleo. Normal. Acabarán dando el título de Derecho, de ingeniero o de físico nuclear a quienes no hayan aprobado ni la ESO ni el Bachillerato ni la carrera. Para no frustrarles, claro.