El Charrán, la Rosa y el ciprés de Silos

El poeta se ha ido este fin de semana

a descansar y meditar en Silos

al pie de los cipreses y los tilos

lejos de la ciudad voluble y vana.

Y en la "terribles estepa" castellana

ha visto cómo el sol mueve los hilos

-con tiento, con fervor y con sigilo-

de la tramoya de la vida humana:

Políticos de espejos ilusorios,

programas engañosos rotatorios,

gentes que van y vuelven a su avío.

Adiós los esperados esponsorios

del Charrán y la Rosa promisorios,

adiós, adiós, que no regresa el río.

II

Después de Gerardo en su genial lirismo,

ciprés al que guardo un profundo respeto,

ya no te hallas solo, ya no eres el mismo

alzado en el claustro lustral y coqueto.

Ante ti de frente me rindo y me abismo,

no doy tu medida de verde esqueleto,

no alcanzo la cima de ese misticismo

que en torno derramas, puro, prieto y quieto.

Aquí en el embrión de la "ancha Castilla"

miro en derredor de la noble tierra

que a nada ni nadie se entrega ni humilla.

Y es que tanto honor y esperanza encierra

que es clave cidiana que aún cabalga y brilla

luciendo la paz de después de la guerra.