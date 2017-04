La 'flor' de Zidane

Cualquiera que empiece a leer este artículo y a la vista de su título podrá pensar: ¿de qué flor se tratará si el domingo perdió el partido contra el Barça en los últimos segundos? Y es que a pesar de eso, y aún a pesar de sus patochadas, todavía cuenta con la flor de que probablemente sea campeón de Liga y también lo pueda ser de la Copa de Europa.

Pero señor Zidane, no se confíe usted en la lucecita de la vela que se va apagando, nunca mejor dicho, "a todas luces".

Esta es la tercera vez que escribo después de un partido transcendental para la suerte del final de temporada del Real Madrid y usted sigue erre que erre con alineaciones y planteamientos incomprensibles.

Le voy a enumerar algunas cuestiones a las que usted contesta con evasivas, o simplemente, ni se las han planteado en rueda de prensa.

1/Usted sólito ha hecho más grande a Messi de lo que ya era, cuando viene de no rascar bola contra la Juventus, porque en vez de hacerle un marcaje mixto tipo "jaula" como hizo hace unos días el citado equipo y han sabido hacer otros en Europa y España (hasta me acuerdo de Mouriño), no se le ocurre otra cosa que hacerle un marcaje individual con un "panzer" como Casemiro que cada vez que se volvía lo pisaba y sin recursos ni ayudas para tal cometido.

Corolario: en un partido grande en el Nou Camp Messi no logra brillar lo más mínimo y usted parece que hace todo lo posible por sacarle lustre en el Bernabeu.

2/Lo de la insistencia con la alineación de la BBC en los partidos grandes ya es de traca. Bien está que a Cristiano, que siempre es Cristiano y viene de hacer cinco goles en la eliminatoria con el Bayern, lo considere titular indiscutible, pero lo de la "doble B" no hay quien lo entienda. Es ingenuo dudar de la clase y categoría de Benzema y Bale pero si a todas luces no están en un buen momento de forma, prescinda de ellos sin titubear y sin mirar al palco.

¿Cuántas veces en los últimos meses Asensio, Lucas Vázquez, Isco, Morata y hasta James le han demostrado que ellos pueden hacer de BBC y en cambio estos nunca han resuelto cuando han salido desde el banquillo?

Corolario: ponga sin complejos desde el principio en la parrilla todo lo mejor que tenga porque el Madrid nunca se ha de reservar nada y los puñetazos sobre la mesa se han de oír en todo el mundo.

3/Estén los que estén sobre el terreno de juego, usted desde la banda tiene que imprimir más carácter. No venga diciendo que el partido lo perdieron porque aún jugando diez contra once arriesgaron para ganar. El partido ya venía siendo muchos minutos un toma y daca y de eso vino el empate a dos, pero que con este resultado valiosísimo para el desenlace de la liga y a treinta segundos del final se pierda el partido porque se permita salir al Barça de una presión en un rincón de su corner derecho y después atravesar todo el campo sin hacer una falta táctica para acabar con los segundos que quedaban de partido es de pena.

Corolario: ¿Usted gritó, saltó, advirtió y se desesperó en la banda como yo lo hacía desde el sofá de mi casa viendo lo que podía suceder y sucedió? No.

Por sus miedos y complejos nos ha privado a los madridistas de disfrutar de "dos puñetazos encima de la mesa", uno contra el Bayern que ya venía derrotado de Alemania y que aún se fueron en plan gallito y este último contra el Barcelona que tras su eliminación europea y si hubiera sido derrotado habría entrado en una de esas crisis de las que se tarda en salir.

Como nos va a ocurrir a nosotros si al final no ganamos la Liga o la moneda al aire de la Champions sale cruz.

Las flores en determinados sitios no tardan en marchitarse.

Gaspar Albertos.