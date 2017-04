¿Colapsa la legislatura?

- No hay riesgo de que la legislatura colapse? - "No, no creo. A nadie le conviene".

Con esta respuesta, un muy alto dirigente del PP, desmiente la sensación que muchos tenemos de que la actual legislatura ha entrado en colapso. Esto no significa, necesariamente, unas elecciones inminentes. Esto no va a ocurrir porque Rajoy está dispuesto, una vez más, a aguantar el chaparrón, a mantener lo que para él es un bien supremo como es la estabilidad y además es correoso como bien nos demuestra la experiencia.

No habrá elecciones inminentes, pero el hecho de que a nadie le convengan, y a nadie convienen, no implica necesariamente que la legislatura no entre en colapso: no hay iniciativas legislativas, la negociación de presupuestos está siendo un vía crucis y se avecinan comisiones de investigación que llenaran paginas de periódicos y harán que sus señorías vuelquen en ellas buena parte de sus energías.

En este ambiente realmente espeso ha llegado Pablo Iglesias proponiendo una moción de censura que, por supuesto, no va a salir adelante pero si propiciará el correspondiente debate en el que el PSOE tendrá un especial protagonismo . Y es que Iglesias, como bien ha dicho Susana Díaz, no quiere que la moción de censura salga adelante. Quiere, por lo menos, interferir directamente en las primarias del PSOE, agitar desde fuera las aguas del partido al que aspira laminar. La reacción socialista ha sido rápida y ya han dicho que con ellos no cuenten. Bueno, lo ha dicho el portavoz parlamentario; es decir, la gestora pero no es seguro que el grueso del socialismo español coincida con esta posición que, por otra parte, es la más sensata que puede adoptar el PSOE en los actuales momentos.

En el panorama no falta un solo elemento para el sobresalto y eso que el Presidente del Gobierno aún no ha prestado declaración como testigo. Pese a todo, en Génova tienen razón. A nadie le interesa una convocatoria electoral inminente. Es más rentable para la Oposición zarandear, con razón o sin ella, al Gobierno y al Partido Popular. No faltan motivos, desde luego, para pedir explicaciones, para exigir información. Llegados a este punto lo que se trata de averiguar es hasta cuando, el PP y el propio Rajoy están dispuestos a mantener la actual situación. ¿Está siendo esta una legislatura eficaz y constructiva?. Cuando el ambiente se vuelve espeso, cuando todos los partidos esgrimen sus espadas para ganar todos los combates posibles, cuando el legitimo y necesario afán de transparencia, de información y de responsabilidades se trufan con discursos más propios de campaña que de autentica preocupación política, unas elecciones inminentes no interesarán a nadie, pero hablar de legislatura en su sentido más profundo, es jugar con la ficción. Y así estamos, sin legislatura y sin elecciones. ¿No es un poco llamativo?.