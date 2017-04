El estilo es el arte. El estilo es la vida. Ya pudieran ser los de Podemos Solones flamantes, que con todo lo que les hemos visto y oído dentro y fuera del parlamento yo no les confiaría ni una despedida de soltero, ni aun que luego de años en camiseta se vistan de seda o se hagan la foto de la excursión al Parlamento con una chaqueta de primera comunión.

Pero no basta con hacerse la foto del instituto visitando el Parlamento. Esto no es el gobierno en la sombra, es el matón que ha mandado Maduro al instituto proponiendo la noche de los tiempos. Los de Podemos se han comprado una chaqueta. A buenas horas mangas largas.

La censura exige el ejemplo. No lo digo yo. Lo dice el art 113 de la Constitución, que tiene que ser constructiva y no se hace con autobuses para dar el paseo en caricatura hacia la cheka y el gulag sino con apoyos, mayorías y fundamentos. Deberá ser propuesta por la décima parte de los diputados con un candidato alternativo, no podrá ser votada sino despues de 5 dias de su presentación y en los dos primeros podrán ser propuestas mociones alternativas. Finalmente deberá ser aprobada por mayoria absoluta.

No sé donde van con su autobús a por el Psoe estos niñatos leninistas de excursión en el parlamento empeñados en llamar infantil y permanentemente la atención y esperando a Godot y a Sanchez. Pero sí por qué se suben. Con sus injurias y sus calumnias rodantes, sus patadas al honor y a la imagen de otros, ante el progresivo declinar de sus expectativas políticas, el matón de violencia larvada y sus secuaces del instituto sacan otro conejo de la chistera, la moción de censura y se hace la foto de la excursión en el parlamento, con la "musa" que se llama a si misma "gente importante" moviendo la cabeza como un perrito de los que se pegan en el cristal trasero del coche, Garzón firme como un recluta con cara de panoli, un moreno de trabajar y otros palmeros. Tienen que arreglarse las mangas porque ahi les cabe lo de Irán, Venezuela, Ecuador y todo eso.

Volcar basura sobre la basura, no contribuye a limpiarla sino a aumentar el hedor. La gente ve la basura por si sola y quiere limpiarla pero esta gente no hace más que esparcerla con su provocación de la página treinta del Manual del comunista ocasional. Se han comprado una chaqueta para la excursión del Instituto. Tienen que arreglarse las mangas.