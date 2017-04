¿Parte de la sociedad de la Piel de Toro ha caído en una locura colectiva transitoria?

¿Lo mismo podemos decir, que parte de la población de Europa, ha perdido la racionalidad, el sentido común, la prudencia, las lecciones de la historia, etc.?

¿Las diferencias entre lo real posible y lo irreal utópico, entre lo conveniente y la desesperación-angustia?

¿Tanto de parte del pueblo, tanto de parte de las elites que gestionan las sociedades-territorios...?

1. ¿Podemos pensar que en Celtiberia se está desquiciando, enfrentando, contradiciendo unas fuerzas enormes, y que puede llevar a la sociedad-país-Estado al borde del abismo? ¿Por un lado, todas las fuerzas que abogan por la segregación-secesión del Estado, y por otro lado, todas las fuerzas, que abogan por soluciones no moderadas de los problemas sociopolíticos? ¿Además de toda la problemática europea, además de toda la problemática del Mediterráneo, en distintos vectores y variables: demográficos, culturales, religiosos? ¿Además de la problemática mundial, a nivel poblacional, más la crisis económica mundial y sus consecuencias, el real o hipotético conflicto económico mundial, la competitividad en Europa entre el eje occidental y el no occidental, entre Centroeuropa y los Urales, etc.? ¿Y la crisis moral-ética, la crisis religiosa-espiritual profunda que parte de la población celtibérica está sufriendo, y que quizás, estas crisis son la base y el fundamento y el pilar del resto de las crisis, y que casi nadie habla de ello...?

- ¿Puede ser factible una Península Ibérica con cuatro o cinco Estados? ¿Sin saber lo que el futuro nos espera o les espera a las generaciones actuales o futuras? ¿Teniendo en cuenta, que la formación de Europa, está pasando por una enorme crisis actual, que no sabemos en qué terminará? ¿Sin saber lo que sucederá en el mundo, ni en Europa, ni en el Mediterráneo dentro de cincuenta años? ¿No es una locura colectiva, intentar que la Península Ibérica, dentro de una Europa Unida como Estado, o en una situación intermedia, como la actual, o incluso en una posición más débil que la actual, se dividiese en cuatro o cinco Estados...? ¿O no es una locura que Hispania o parte de ella, se encaminase hacia soluciones sociopolíticas no moderadas, sean de un color o sean de oro, sea debido a unos factores-variables o debidos a otros...?

¿No es acaso, hoy, como demuestran los signos de los tiempos todo lo contrario, la unión-federación de unos Estados con otros, para formar unidades Plurinacionales y Pluriestatales más amplias, en territorio, demografía, recursos humanos, recursos naturales...? ¿Lo que hace fuerte a China, Estados Unidos, Alemania, Rusia, India, y lo que hará fuerte a Europa es la unión, y lo que hace fuerte a España, es la unión, lo que hace fuerte a un cuerpo humano es diferentes partes y órganos con un único fin, un único ser, una mano es diferente cada dedo, pero entre todos forman y conforman una mano, diez flechas formando una unidad, es difícil de romperlas, separadas es muy fácil...? ¿Todos esos Estados que hemos citado, existen entre su población más diferencias entre ellos, lenguas, costumbres, etnias, religiones que entre los que vivimos en la Piel de Toro, pero son conscientes, de que la unión, su unidad les hace más fuertes, con más soberanía, con más derechos a cada uno, que no separados...?

- ¿Volvemos a la Península Ibérica, a que existan cuatro o cinco Estados como en la Edad Media, que hubo hasta ocho o diez reinos-estados, según épocas? ¿O por el contrario seguimos el sueño de la unificación y unión como con Roma, con los visigodos, y como ha sido el anhelo de siglos y siglos, y también la realidad de siglos y siglos, con todos los matices que se quiera...?

¿Se imaginan en un territorio limitado como es la Península Ibérica, volver a cuatro o cinco Estados soberanos, cuatro o cinco Ejecutivos-Parlamentos-Sistema Judicial, cuatro o cinco Ejércitos, etc., sin fronteras naturales claras, abriendo otra multitud de cajas de pandaras, de diferencias, de controversias, de peticiones, de competencias económicas, de conflictos por territorios, conflictos por lenguas, por economías, y de otro tipo...? ¿Más nuevos conflictos-diferencias-controversias que pueden surgir, por nuevas o diferentes culturas-ideologías-religiones-lenguas-visiones del mundo...?

¿Quién o quienes son los que van a ganar, en río revuelto? ¿Piensen ustedes, con todos los imponderables e incertidumbres, que existen ya en el presente, más otras nuevas que pueden surgir en el futuro, que no podemos imaginar...? ¿Se puede convertir el sur de la Península Ibérica, en varias generaciones, en algo similar en lo que sucede en otras partes del sur de otras penínsulas europeas del sur o no lo entienden...?

¡A menos Estado, o un Estado o Estados más débiles, en población, en territorio, en recursos de todo tipo, menos sinergias positivas y más sinergias negativas, más imponderables, más fragilidad, menos soberanía teórica y real, y por tanto, más factores y variables negativas, en multitud de órdenes-funciones-variables-relaciones-materializaciones-concrecciones, "a perro débil todo son pulgas"!

- ¿Llevamos oleadas de casos de corrupción, por qué ahora, y no salieron hace diez o veinte años? ¿Y nos tememos que vendrán nuevos casos de corrupción, se harán públicos, quizás, con el fin de debilitar el Estado, quizás para hundir o fragmentar más la sociedad celtibérica, quizás, para hundir a los grandes fuerza sociopolíticas moderadas de tipo nacional-estatal, quizás...?

¿Estamos cayendo en el escándalo de la corrupción, sea real o solo sea en parte, o tuviese unos fines o tuviese otros, como el ariete para destruir la sociedad-país-Estado español? ¿Por qué ahora y no hace unos lustros están saliendo los casos, por qué se siente en el ambiente, que esto no ha terminado, sino que seguirán abriéndose nuevas cajas de Pandora de escándalos...? ¿Además de otros conflictos...?

¿Se pondrán aún más "ventiladores..."? ¿Hasta que esto se desquicie del todo...?

- ¿La dimensión irracional de los seres humanos, a nivel individual y colectivo-social, es decir, las variables emocionales-sentimentales-afectivas-pulsionales-pasionales-instintivas, son de muy difícil racionalización y de autocontrol y de racionalizar-ponderar, tanto, cada persona individual, como a nivel colectivo..., puede que una parte de la población haya optado, para solventar, multitud de problemas, creyendo, que la solución, es la segregación del Estado en varios Estados, otros, hayan pensado, que la solución, son respuestas sociopolíticas no moderadas, puede que en otros casos coincidan, en parte de la población, unas y otras...? ¿Pero lo irracional, el mar-volcán-laberinto-espiral de lo irracional, si no se le pone límites, puede destrozar a los individuos-colectivos-sociedades-Estados...? ¿La incertidumbre crea más vulnerabilidad, y ambas realidades crean más conflictos, más desalientos, más angustias, y por tanto más desempleo, y en consecuencia más hambre...?

¿Por eso, la pregunta del titular de este artículo sigue presente, hemos entrado, o parte de la población en una especie de locura transitoria, que nos puede devorar...? ¿No aprendemos nada, de los acontecimientos recientes de los últimos meses y años, no aprendemos nada de los acontecimientos del pasado...? ¿Nadie lee de verdad lo que fue la Edad Media hispánica, nadie lee o quiere leer seriamente, en textos y manuales serios y profundos de historia, de los grandes especialistas, lo que ha sido la historia del Mediterráneo, de Europa, de España...?

¿Nadie o casi nadie quiere leer, que durante siglos, tanto en Europa como en la Península Ibérica, en la Edad Media hubo docenas de conflictos de todo tipo, entre otros armados...? ¿Nadie es consciente, que en el siglo veinte en Europa, hubo dos guerras mundiales, y que la única manera de solventar esto, esto definitivamente, es unos Estados Unidos de Europa, y nadie quiere recordar que en España, entre el siglo diecinueve y veinte, hubo tres guerras civiles, denominadas carlistas, y una guerra civil de 1936? ¿Es que nos hemos empecinado, en hipervalorar unos factores-variables, para conseguir unos fines-metas, y olvidar otras docenas de variables-constantes-factores-relaciones-funciones...? ¿Es que nos hemos vuelto locos-ciegos-sordos a nivel mental y afectivo y conceptual, es que hemos olvidado todo y solo recordamos lo que queremos recordar...?

2. ¿¡Hermanos catalanes, hermanos gallegos, hermanos vascos, hermanos andaluces, hermanos, todos unidos, podremos hacer frente a todos los imponderables del presente y del futuro, todas las variables que se prevén en el futuro, a medio plazo y a largo plazo, y todas las variables que no podemos imaginar, separados, separada la Península Ibérica, en cuatro o cinco Estados?!

¿¡O, y tomando opciones sociopolíticas, no moderadas, el horizonte se complica enormemente, a corto y medio y largo plazo?!

¿¡Porque una o ambas opciones separadas o unidas, conformará una pinza que hará que nos coman o, y nos comeremos, desde fuera, y desde dentro, quizás, incluso nos devoren o nos devoraremos!?

¿¡Ha caído parte de la población de la Piel de Toro, en una especie de locura transitoria, que no sabemos donde terminará...!? ¡Y esto lo plantea alguien, nadie se equivoque, que solo ha recibido las migajas del sistema en estas décadas...! ¿Qué se puede hacer-pensar, cuándo parte del pueblo y de las elites que lo dirigen, han entrado, si es que han entrado en una especie de locura transitoria colectiva...? ¿Estamos llamando a los cuatro jinetes del Apocalipsis, aunque creamos que es una imagen-metáfora-concepto demasiado exagerado-radical por el momento...?

¡En tiempos de crisis-revueltos-confusos la única receta es la paz-pactos-mutuos acuerdos-reformas consensuadas-prudencia-sentido común-racionalidad-saber ortodoxo, no radicalizaciones, porque éstas acarrean más vulnerabilidades-incertidumbres, y por tanto, más sufrimientos-desempleo-angustia-incógnitas...!

¡Para qué y para quién escribir estas cientos de palabras!

http://youtube.com/jmm caminero © jmm caminero