Otro linchamiento

Otro insólito linchamiento, esta vez al secretario de Estado de Seguridad por haberse reunido con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid. Los imputados continúan siendo personas inocentes y tendría que ser considerado un delito sugerir sin pruebas lo contrario.

De ahí a pisotearles como ratas hay un trecho muy breve que el populismo está ansioso por recorrer. La presunción de inocencia ampara a cualquiera que no haya sido condenado en firme, y lo de hacer dimitir a los investigados y pasarles a tratar como culpables abre una peligrosísima puerta a la cacería de brujas y a la purga política encubierta. El presunto higienismo de Podemos y de Ciudadanos es totalitario.

También los culpables tienen por cierto su dignidad y no está de más recordarlo en estos tiempos nuestros de tanta ejecución sumaria. Haberte reunido con un «culpable» no te convierte en cómplice de nada.

Yo me he reunido con personas que luego han sido condenadas y me volvería a reunir con ellos y son todavía mis amigos. Es cierto que ser un cargo público obliga al decoro, pero no a juzgar paralelamente a nadie. Los linchamientos son repugnantes. Es de cobardes dirigir a la turba contra un hombre solo sumido en su desgracia, aunque al final quede demostrado que es un ladrón o un canalla.

Los partidos de la oposición están tan faltos de ideas y de proyecto, de liderazgo y de ser capaces de plantear una alternativa creíble y fértil para España, que como auténticos cavernícolas gastan su tiempo y nuestro dinero en tirar piedras, que es lo único que siendo tan primarios saben hacer.

Me sería más fácil usar el argumento estético, y escribir que el señor secretario estuvo torpe gestionando su agenda. Probablemente lo estuvo, pero no es mi argumento. Estamos llevando tan lejos la metáfora del paseíllo y de la checa, que o nos ponemos serios defendiendo los más elementales diques de contención contra los revanchistas y la barbarie, o cuando en medio de la noche nos vuelvan a venir a buscar y queramos reaccionar, ya será demasiado tarde.