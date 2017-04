Acorralado

El juez Eloy Velasco es un fenómeno para crear la vida y la muerte. Montó el pollo para que el agua del Canal de Isabel II nos llegara cristalina, y las depuradoras aún no han concluido los análisis. Me río. Sí, porque yo de chaval vivía enfrente de este cauce artificial, gigantesco, que daba para cien campos de fútbol frente a la avenida de Reina Victoria camino del histórico estadio Metropolitano, campo del Atlético de Madrid y en sus orígenes, Atlético de Aviación. Luego, de chavales, el canal se fue haciendo canalillo y admitiendo la aseveración de que eres más viejo que el canalillo. Al anochecer, se llegaban las parejas. Mozas en agraz que despertaban el celo machuno. Eran polvos de estraperlo pero que sabían a gloria.



Hoy, desde un punto de vista visible, se levantan cerca de la plaza de Castilla, próximas a las Torres de Kío, los dos gigantescos depósitos que abastecen la ciudad de Madrid y al que -por lo que vamos sabiendo- más de uno se habría arrojado al fondo del agua con tanta pillería que estamos comprobando. Pero lo gordo es Rajoy. El objetivo es él. Pronto ha salido el descamisado y encoletado Pablo Iglesias a montar su numerito circense para que alguien se fije en él, como si no tuviera la 4, la 5 y la 6ª, mambo, vociferando eso de que hay que echar a la derecha del Parlamento. ¿Pero no venía este bufo a regenerar con modos y maneras -serían las horteras- los comportamientos de nuestro sistema parlamentario?

No. El nepotista asambleario, el que defeca en el hemiciclo en sus ratos libres, quiere coger a Rajoy por el pescuezo y zarandearlo hasta que se le caiga la lengua de trapo. Primero, pasando por el PSOE, porque esta izquierda cerril y trotskista tiene como primer objetivo aniquilar a lo más próximo de su formación, lo que le pondrá cachondo a Pedro Sánhez, que está ensayando un par de hostias al presidente del Gobierno.

Estamos locos. Y ahora y siempre la guerra civil, la que ningún niño conoce y la versión republicana expande y retuerce. Cuando los recuerdos vuelven a ser tormentos.