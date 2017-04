Los gobiernos del desgobierno

Al presidente Aznar lo volaron por los aires, a zapatitos le volaron la t-4 y a D. Mariano le toca lidiar con el bochornoso desarme. El domingo 09/04/2017 en el diario la verdad de Cartagena, un tal David Guadilla, El cual no me voy a molestar en investigar quién es, ni a que se dedica, titula un artículo a dos páginas, en letras muy negras y muy gordas, (ETA ENTREGA SU ARSENAL A CAMBIO DE NADA) y yo lo primero que le preguntaría es ¿a cambio de qué debería entregarlo?

Si no fuera o fuese por las 3 toneladas de explosivos, posiblemente ya caducados, aunque no por ello hayan perdido el poder de detonación, 8 subfusiles y un puñado de pistolas, bien aseadas con buena "legía guerrero", para no dejar ni rastro en ellas.

No hubiera sido mejor que entregaran los informes de los casi 400 casos que quedan sin resolver, como quién los cometió, quién los ordeno, vamos pienso yo. O las pistolas con los que cometieron los asesinatos.

A cambio de nada no, señor David, a cambio de estar en las instituciones gracias a las milongas de gobiernos, y a los galantes jueces, Que consienten que estos terroristas y asesinos, que brindan con cava, que se cobijan por donde pueden, que no muestran ni un ápice de arrepentimiento, y es más, en mi opinión, aun arrepintiéndose deberían cumplir íntegramente sus penas y cuanto más lejos de las provincias vascas mejor, pues ellos aún pueden ser visitados por sus familias allá donde estén encerrados, las victimas solo pueden ir a los cementerios a llevar flores.

Y cuando digo que estos gobiernos del desgobierno, me quedo corto, porque me gustaría decirles cómplices, pero no se lo voy a decir, la fiscalía ya debía de haber dado la orden de detener a estos mamandurrios, que se hacen llamar< HOMBRES DE PAZ> hay que tener huevos, gobierno de chirigoteros,

¿Quién está tras ellos?, ¿de dónde sacan la pasta? ¿están colaborando con banda armada? ¿Dónde y con quien se reúnen? ¿Quién los ha autorizado?

Todas estas preguntas me las hago y no encuentro respuestas, hombres de paz, un respeto a las víctimas por favor, que fueron más de 200 muertos los del 11M y un zapatero que llega al poder por un vuelco electoral en un país de chirigoteros. O porque diga su señoría que los españoles no estamos preparados para saber la verdad, tenemos que comulgar con ruedas de molino, se piensa que somos tan bobos que nos tragamos lo de los cuatro moritos suicidas, que por cierto parece ser que ya está alguno tomando copas por Madrid.

Estos señores que han colocado a los terroristas en las instituciones, estos de vigilancia penitenciaria que los dejan ir a casa a pasar los francos de ría, o estos que les dan vacaciones por enfermedad. O el francés éste ecologista que se ha nombrado hombre de paz, y director de esta verbena de entrega de armas. Pero por si no llega, además un par de curas, ¿qué puñeta pinta el Matteo Zuppi éste y el Harold Good? Es que no nos llega con la actuación del Estado Vaticano en Colombia y Venezuela, que se está luciendo.

También dícese que la policía francesa va a tardar varios días en inventariar el material entregado, los zulos que por cierto estaban acordonados por voluntarios de los hombres de paz, debía ser por la complejidad del mecanismo de apertura de los bidones.

Por algo que se puede hacer en 24 horas, pero los etarras han campado por la tierra de la fraternidad a sus anchas durante muchos, muchos años, hasta que empezamos a comprar trenes de alta velocidad, y ellos a cambio no extraditaban un terrorista, y de paso dejábamos sin trabajo a los Talgos.

Ocho años de gobierno gracias al 11M, háztelo mirar amigo, y menos viajes a Venezuela. Y además tenemos que aguantar a los tertulianos y periodistas doctos de la socialdemocracia agotada española, que llevan cinco años sin matar(asesinar). No sé qué tenemos que dar a cambio, o si le han parecido poco unos miles de heridos y más de 800 muertos. Y la grandeza de este gran país, aunque tenga una mierda de gobernantes, ni una sola victima ha intentado tomarse la justicia por su mano. SOLO QUIEREN JUSTICIA.

Francisco Hernández.