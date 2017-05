El machismo mata y remata

Una mujer de 44 años, y su hijo de 12, fueron ayer asesinados en Alcobendas en un nuevo caso de brutal violencia machista, con lo que ya son 26 las víctimas desde enero y 2017 va camino de convertirse en un año negro. ¿Cómo reaccionaría la sociedad si en vez de mujeres y niños las víctimas fuera jueces, periodistas o políticos? ¿Qué diríamos si al año se asesinará a setenta profesionales cualificados de cualquier sector o colectivo influyente? ¿La alarma social sería inmensa y aunque es cierto que nos hemos dotado de leyes para combatir este terrorismo doméstico algo falla cuando, lejos de disminuir, las víctimas siguen aumentando y cada vez son más jóvenes.

Les voy a proponer un ejercicio de agudeza. Lean atentamente estos dos textos. Texto número uno: Las mujeres siguen muriendo día día por la violencia machista. Otras siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas y siguen viviendo demasiadas veces en silencio un infierno del que es difícil escapar. Desde este parlamento no olvidamos esta tragedia y gritamos que el machismo mata. En este momento el grito debe ser mayor para que la violencia de género no caiga en el olvido. Después del asesinato de tres mujeres en 24 horas, por ellas y por toda la mujeres asesinadas reafirmamos nuestro compromiso en el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

Texto número dos: Hay mujeres que siguen muriendo por violencia de género. Otras siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas y viven demasiadas veces en silencio un infierno del que muy difícil escapar. Desde el congreso de los Diputados no olvidamos esta tragedia y denunciamos esta situación para que no quede en el olvido, cuando las últimas 48 horas se han producido tres víctimas mortales. Por ellas y por toda las víctimas anteriores, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y manifestamos nuestra solidaridad y apoyo con sus familias.

Aunque los textos puedan parecen iguales resulta muy curioso observar las diferencias entre ambos. Primero hay que aclarar el primero de los textos fue elaborado por el PSOE y el segundo por el PP, en el Congreso de los Diputados, para denunciar que las últimas horas varias mujeres han muerto a manos de sus parejas. Si se lee con atención en el primero se habla de "las mujeres" mientras en el segundo se dice "hay mujeres". Además y en el mismo orden se señala en uno "hay que gritar que machismo mata", mientras en el otro, se afirma que "hay que denunciar esta situación para que no quede en el olvido". El texto socialista habla del "mujeres asesinadas" y en el del PP lo cambia por las "víctimas anteriores", y ademas este último tiene un recuerdo para las familias y el primero no. Aunque las diferencias pueden parecer imperceptibles, soy de las que pienso que cuando se trata de denunciar la violencia machista no se puede ser tibio. El machismo es machismo y el machismo mata y además hay demasiadas mujeres asesinadas en España y no hay que buscar sutilezas para explicar la cruda realidad.

Las mujeres llevamos años levantando la bandera del lenguaje no sexista y luego resulta que, a la hora de la verdad , nuestros/as diputados/as se enredan precisamente en el lenguaje que es como llevar el enfrentamiento partidista hasta las ultimas consecuencias. Digo yo, que si de lo que se trata es de condenar estos terribles asesinatos, lo mínimo que podrían hacer los dos partidos mayoritarios es entenderse también en la forma de hacerlo, pero el asunto es una prueba más de que, en este país, todo atufa a partidismo y enfrentamiento barato. Me pregunto qué hubiera pasado si ambos textos se hubieran intercambiado y presentado como propios a cada uno de los partidos. Seguro que sus señorías del PP o del PSOE lo hubieran dado el visto bueno sin rechistar y ese es el drama, que aquí la vara de medir es diferente sólo si proviene del adversario político. Si son los propios todo es "amén", pero si se trata de los ajenos la negativa esta servida.

Es posible que a ustedes todo este artículo les parezca que refleja un sucedido de última actualidad pero no es así, es solo un reflejo de un hecho que pasó hace casi dos años, pero he querido ponerlo hoy en valor porque todo se ha quedado en palabrería hueca y desde entonces ni se ha hecho nada ni se ha cambiado nada ni se ha movido nada nuevo desde el Parlamento y ahí nos duele. Mientras los partidos políticos se entretienen tirandose los trastos a la cabeza enfangados, en los últimos tiempos, en la ciénaga de la corrupción en este país siguen pasando otras cosas terribles y muriendo mujeres y niños porque el machismo sigue matando y rematando y nadie hace nada.