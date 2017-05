Iglesias se ofende con la respuesta de Fernández, como si su circo cochambroso mereciera respeto

LA carta de Javier Fernández a Pablo Iglesias es el discurso de Gettysburg de las cartas. Corta como la que a Pascal no le dio tiempo de escribir. No tan corta como esas que se intercambiaron Victor Hugo y su editor después de publicar «Los Miserables». El autor quería saber cómo iban las ventas y escribió a la editorial Hurst & Blackett para preguntar.

Su carta consistía en «?». La respuesta del editor fue «!». El presidente de la gestora socialista ha respondido la carta de Iglesias en la que este le pedía el apoyo a la moción de censura a Mariano Rajoy por los casos de corrupción del PP (y atención a los compiladores de cursilerías y podemitadas, que ahora la llaman «moción ciudadana»).

Fernández le recuerda que la postura socialista ya fue aclarada por Mario Jiménez y evita repetirse («primero porque creo que no hace falta y, segundo, porque si todavía no lo has entendido, no creo que lo vayas a entender»).

Pablo Iglesias se ha ofendido. Como si su circo cochambroso mereciera respeto (a una ciudad rusa llegó hace unos años un circo tan malo que el público llamó a la policía). Como si fuera Pinito del Oro cuando dijo que no sabía si el circo había perdido categoría o era el público el que la había perdido y ya no sabía apreciarlo. Pablo se cree Pinito del Oro.

«No es sensato responder con tanta hostilidad. Del PSOE sólo recibimos insultos, ellos verán». Pese a la brevedad de la carta guantazo, hay espacio para una postdata con recado a Mélenchon: «... para los socialistas españoles, las elecciones del domingo son un asunto que no permite equilibrismo, porque si hay veces que la neutralidad es otro nombre de la complicidad, este es uno de ellos».

Brigitte Bardot también ha escrito una carta. En su caso, más cómplice que equilibrista. Ha pedido a los amantes de los animales que en la segunda vuelta de las presidenciales francesas no apoyen a Emmanuel Macron porque su programa no plantea ninguna mejora para los bichos. Que tiene un proyecto «mortal, escandaloso y desesperante» para los animales.

Lo mismo quiere hacerse un abrigo como el de Cruella de Vil. Para Brigitte o para él. Que está con ganaderos y cazadores. Que el desprecio que muestra ante el sufrimiento animal se refleja en la frialdad de su mirada. A lo de trepa de cuello blanco y cenas a cuenta del Estado con Karl Lagerfeld le faltaba esto.

Macron es un lobo para el burro. Conclusión: BB invita a no votarle. Doris Day, que se hizo defensora de los animales cuando vio cómo los trataban en «El hombre que sabía demasiado» (en la plaza Jamaa el Fna de Marrakech), no da tanto la lata.

Sin conocérsele amor por los animales, Jorge Verstrynge también ha manifestado sus preferencias sobre los candidatos:

«Ni con la bayoneta en el cuello voto yo a Macron».

«¿Y a Le Pen?», preguntó Ferreras.

«Eso ya es secreto». Verstrynge forma parte del emparedado.

«El sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine» (Mauricio Casals).

El peliculón. El taquillazo.

Flaubert es otro que escribía cartas enojado. A mademoiselle Leroyer de Chantepie: «No tengo simpatía por ningún partido político o, mejor dicho, los aborrezco a todos, porque todos me parecen igualmente limitados, falsos, pueriles, empleados en lo efímero, sin visión de conjunto y sin elevarse jamás más allá de lo útil». Cierto, pero Javier Fernández parece menos limitado y falso que otros.

Las Femen han escrito una carta a Marine Le Pen (contra Marine Le Pen). Larguísima, como del «New Yorker». Se les da mejor enseñar las domingas, que en el fondo es lo que Fernández ha hecho con Iglesias.