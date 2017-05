A Javier Fernández, el presidente de la Gestora del PSOE, le ocurre lo que a Iniesta: no necesita tatuajes ni teñirse el pelo para mostrar su excelencia en el terreno de juego.

De hecho, Fernández no presume de coleta ni de citas de autores que no se leyeron para acreditar su madurez política e intelectual, además de su compromiso con España y con su partido.

Ha respondido a Iglesias Turrión por el mejor conducto posible, a fin de evitar malas o torticeras interpretaciones.

Negro sobre blanco, el dirigente socialista sitúa a Podemos en el lugar exacto que ocupa en el mapa político y, con clarividencia, devuelve a su partido al lugar que nunca debió abandonar.

Lástima que Fernández no sea el candidato del PSOE en las próximas elecciones.

Por varias razones: una, porque es probable que hasta pudiera ganarlas y recuperarse la alternancia; otra, porque su partido volvería a ser una alternativa en España y evitaríamos la banalidad del populismo que todo lo asola, incluido al propio PSOE

. Tener sentido de Estado no está de moda, pero a Fernández no le importa: no precisa ni tatuajes ni coletas para entender el bien común.