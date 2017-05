Stop a la mujer florero

De un tiempo a esta parte se suceden las protestas de colectivos feministas y partidos políticos por los trajes que algunos organismos deportivos exigen a las azafatas contratadas para que hagan entrega de ramos de flores a los vencedores de pruebas de todo tipo, coches, motos, bicis...

Un tema polémico que ha enfrentado a las cuatro formaciones políticas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, desde el minuto uno en que la concejal de Ganemos Jerez Kika González se lamentaba públicamente de la utilización que se hace de la mujer en este tipo de competiciones y que contribuye a la difusión de una "imagen hiper sexualizada" de la misma.

Protesta a la que se han sumado las representantes de PSOE e IU, mientras que las de PP y Ciudadanos se han abstenido. La primera, por considerar que aun estando de acuerdo en que en pleno siglo XXI no se puede permitir la utilización del hombre o de la mujer como un objeto, no la han apoyado por considerar que no ha llegado al pleno del ayuntamiento con el aval previo del Consejo Local de la Mujer, máximo órgano de participación en materia de igualdad, al que según han dicho, se ha tratado de ningunear. Mucho más contundente ha sido el portavoz de la formación naranja, al manifestar que está en contra de las imposiciones de las minorías.

Un rifirrafe que pone de manifiesto una vez más la disparidad de criterios en un asunto tan sensible como este, en el que todos deberían de estar de acuerdo, ya que de lo que se trata es de evitar que se siga utilizando el cuerpo de la mujer como reclamo, cuyo fin es captar la atención de un público ávido de emociones fuertes.

No acaban aquí las protestas. La última, la de Raquel Muñoz, de 23 años y estudiante de periodismo, una de las ocho azafatas que contrató Schweppes para trabajar como paragüera durante la celebración del Torneo de Tenis Conde de Godó que se celebró la pasada semana en Barcelona y en el que participó Rafa Nadal.

Alega Raquel en la denuncia que ha puesto contra la citada empresa, que el frío que pasaron ella y sus otras compañeras, debido al descenso de las temperaturas, era tan intenso que intentaron ponerse una chaqueta deportiva que les cubriera el uniforme que lucían: un vestidito amarillo, que simulaba una camiseta de polo y una falda corta. Prendas de muy poco abrigo, cuando la temperatura llegó a bajar hasta los 4 grados.

Siendo como son estas son practicas tan habituales, sería exigible que los organizadores de estos eventos dejaran de ver a la mujer como un reclamo publicitario. Razón por la cual creo sinceramente que ha llegado el momento de evitar que estos lamentables sucesos sigan teniendo lugar en una sociedad avanzada como la nuestra.

Una sociedad en la que la mujer ha dejado de ser ciudadana de segunda para convertirse en ciudadana de pleno derecho y a quienes hay que respetar desde las instituciones públicas y privadas, pero también cuando se habla en nombre de partidos políticos que gobiernan o aspiran a gobernar en un futuro.