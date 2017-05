Siempre que llegan los presupuestos me pregunto por qué los asturianos no tenemos el tractor de Aitor, al que hizo alusión Rajoy en una célebre replica parlamentaria el año pasado al vasco Aitor Esteban. "Si bien me quieres Aitor, da menos leña y más grano", pidió Aitor, a lo que el Presidente Rajoy contestó, brillantemente desde su escaño en su inmediato derecho de réplica. " Si quieres grano Aitor te dejaré mi tractor, " que provocó la hilaridad de de todos.

Desde ayer sabemos a qué tractor y a qué grano se referían.

Los asturianos tenemos solo un tractor azul y amarillo, pero no es el que se lleva ahora, que es el de reclamar, protestar, pedir la independencia, nosotros que desde Covadonga, y el Reino de Asturias, los más independientes de todos salimos en pos de los demás y la unión con Castilla y demás reinos, cosa que ahora sin caballos, sin cupo y con las peores comunicaciones por tierra, mar y aire, ¡no podemos!

Pero ya lo dice mi padre, el que no llora no mama y vale más tener el tractor de Aitor, no sólo porque, como dice la canción, sea la forma más barata de tener descapotable sino, porque sin tener en cuenta si tienen o no tierra pendiente de cultivar, sin pedir CEA ni nada, con el regalo que le hacen ahora Rajoy y Montoro al PNV y al Pais vasco de 1400 millones de euros por mor de número de diputados necesarios para aprobar el Presupuesto, se pueden comprar "el mejor descapotable de Bilbao". De la necesidad, virtud, dice Montoro. Confiemos en que no sea el principio de otra cantinela como la que vivimos en Cataluña. Que ahora les valga el tractor pero luego les parezca poco y quieran el descapotable retráctil. Lo conocemos.

Por no tener un tractor como el de Aitor, los asturianos no tenemos ni Ave ni aviones, los más caros de España, y tenemos que ir a Madrid y al resto de España sobre todo en autobuses, más confortables, probablemente los mejores de España pero en definitiva en el mismo medio de después de la guerra, y sin derecho a elegir. Tenemos las peores conexiones y más caras de España, uno de los pocos sitios donde no llega el Ave, y una variante de Pajares que a este paso no conocerán los bisnietos de nuestros bisnietos. Una de las sociedades más abiertas a España y al mundo desde su fundación pasando por su obligada emigración es la peor comunicada de todas y está viéndose abocada a repetir el camino de sus ancestros.

Por eso cuando llegan todos los años los presupuestos uno se pregunta por qué, en vez del cuento de el grano, Pulgarcito y el tractor, no se cambia la rima consonante y fácil del ripio de Aitor y el tractor, por el pareado asonante, que viene mucho más al caso para contribuir a la gobernabilidad política de España y en lugar de aprovecharse de una debilidad parlamentaria se trabaja la lealtad institucional con el refrán, "el que quiera peces... que haga lo que siempre han tenido que hacer los que han tenido que ir desde Santurce a Bilbao.