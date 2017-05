Tuvo que ser una mujer muy, pero que muy valiente

Otra jurista y profesora de universidad no acaba de dejar; la verdad es que es una pena que muera una persona tan joven, con tan solo 46 años y cuando aún le debían de quedar tantísimas cosas por hacer. Desde aquí mi más sincero pésame a su familia. Tuvo el coraje de disputarle la secretaria general al jefe de la quinta columna del soe y perderla tan solo por 22 votos.

Él mismo que dijo que los españoles enterrábamos muy bien, pues ahora toca enterrar a doña Carmen María, que dura es esta vida, amigo. Cabría la posibilidad que, de haberla ganado, no estaría el soe, en estos momentos en la senda griega y los espinares esos del trampaBus, no estarían trincando nóminas de seis mil y pico euros del IRPF del contribuyente.

El otro día quedó patente, y lo vimos desde todos los rincones de este país, en su funeral lo cínicos que podemos llegar a ser los humanos, y en este caso la familia socialdemócrata, que están despidiendo a un ser querido y no se cruzan palabra. Va a ser verdad eso de que enterramos excesivamente bien. Era hija de abogada, como no va a estar la justicia politizada, si la inmensa mayoría de los políticos son abogado, y los jueces quieren ser políticos...... llevan en la sangre el derecho romano, y algo menos de derecho canónigo. Su abuelo parece ser que fue un Anarquista Aragonés.

Estudió en diversas universidades, algunas de cierto prestigio a nivel internacional, algo así como la inmensa mayoría de los hijos de los obreros. Pero finalmente se licencia en la universidad Autónoma de Barcelona, no llegando nunca a leer su tesis doctoral, y dio clases de derecho Constitucional en la universidad de Gerona y contrajo matrimonio con el señor Barroso, asesor del expresidente Zapatero, como podrán observar todo queda entre socialdemócratas mileuristas.

Ingresó con tan solo 16 años en las juventudes socialistas, y en 1994 de pleno en el partido, y cinco años más tarde en 1999 concejala del ayuntamiento de Esplugues del Llobregat, llego a ser primera teniente de alcalde, de servicios económicos, recursos humanos y seguridad ciudadana entre el 1999 y 2003.

Como tantos otros paso como observadora por la OSCE en el conflicto de Bosnia en 1996 y por Albania 1997, en julio del 2000 fue nombrada secretaria de Justicia en la ejecutiva de PSC y en el 35 Congreso federal del Psoe, se posicionó del lado de ZP dentro de la corriente llamada LA NUEVA VIA, una vía que nos llevó , a un 25% de paro, a negociar con la banda terrorista, a los papeles para todos, a los 3000 euros por parto de inmigrantes, a plan de la ceja, al aeropuerto de León, a tirar el agua por el delta del Ebro al mediterráneo y a bombearla por escombrera para desalarla, a retirar las tropas por el morro, a cargarse el plan hidrológico nacional, y eso sí, una ley de dependencia muy guay pero sin un euro, al adoctrinamiento para la ciudadanía, y el sumun a la liga de campeones de la economía, con dos clases de economía, y el interesante malestar popular en la calle.

A congelar el sueldo de funcionarios y leche condensada desnata. Desde mi modesta opinión habría que procesarlo por el tribunal de la Haya, por los daños y sufrimientos ocasionados al pueblo español durante su presidencia. Si se puede y debe juzgar a un dictador y asesino, porque no juzgar a un inepto que a causado tanto dolor emocional, en su gestión por mucho que haya sido elegido democráticamente, que de eso ya hablaremos.

Volviendo al tema que me he calentao, Siendo ministra de vivienda un gran logro fue la creación de los seis primeros juzgados de primera instancia de lo civil, destinados a agilizar los DESAHUCIOS por impago de alquiler, algo así como la ley de fugas de vagos y maleantes de la república, leyes muy socialdemócratas. Pero su carrerón no había hecho nada más que comenzar, es nombrada ministra nada más y nada menos que de la Defensa Nacional, abriendo telediarios con aquella frase de "capitán, mande firmes", histórica, y pasando revista, con guiones, insignias y cornetas a las tropas en cinta.

Como todo buen ministro de Defensa hizo el famoso viajecito para visitar la fuerza en la base de HERAT, AFGANISTAN, creo, siendo relevada del ministerio por su maternidad, por el químico. Pero amigo, a su vuelta el 30 de junio de 2008, se CARGÓ a los cuatro jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ¿por qué sería?.

Los cocineros y mamandurrios del CIS la nombra como la mejor miembra del gabinete del contemplador de cirrostratos por delante de la flaca del Vogue que lo era desde el 2004 y no sé por dónde estará caminando a fecha de hoy, pero seguro que bien coloca, como la Aido y demás ilustradas y eruditas del ejecutivo. Otro de sus grandes logros fue retirar las tropas españolas de Kosovo, aunque no se reconoció la proclamación de independencia, sí que cabreamos bien a nuestros aliados y en especial a los imperialistas yanquis, pues de nuevo, una vez más nos volvimos a traer las tropas SIN PREVIO ACUERDO DE LA ALIANZA, al mejor estilo SETAP, como su sentada, al paso de la bandera de las trece colonias. Hubo que esperar hasta la cumbre de líderes progresistas en Viña del mar (Chile), para que los EEUU dieran por cerrado el capítulo de Kósovo y lo que coleaba que no era poco.

Otro logro digno de la socialdemocracia española; fue como solucionó los problemas de la piratería en aguas de Somalia, donde llamó a los armadores españoles de los atuneros en aguas del Indico, para hacerles saber que tenían que ayudar a financiar su seguridad porque eran y son << empresas privadas haciendo negocios privados>>, aunque Roma no paga traidores, en el caso del Alakrana presuntamente debimos pagar bien, para poder liberar a los tres rehenes desembarcados y secuestrados, algo así como el gobierno francés que en el mismo momento de pago, les dio una capa de hostias, los metió en el autogiro y se los llevo para la Francia de la fraternidad. Pero su mejor logro fue la aprobación del nuevo reglamento de honores Militares en mayo del 2010, por lo que en junio de ese mismo año el CORPUS DE TOLEDO no tubo honores militares y seguro que el general rojo feliz como un cocho.

Pero no acaba aquí la cosa, con motivo de la cumbre de la NATO en Lisboa informa que las fuerzas Armadas españolas, iniciarían la transferencia de las dos provincias afganas bajo su control en 2011 (TRES AÑOS ANTES DE LO PREVISTO POR LA ALIANZA) para retirarada de las tropas del país. Aunque no estuvo mal del todo la militarización de los aeropuertos y su prorroga por trece días del estado de alarma, sus señorías tenían que volar, algo así como están haciendo ahora con los estibadores, como habrán notado. Y que les voy a contar de la ley Chacón esa que permite que los soldados y marineros tengan una actividad ASOCIATIVA, y creando una JUNTA DE PERSONAL para vincular las tropas con el Ministerio, con la complicidad pepera.

Como diría don Felipe González, el grande, por consiguiente, de estos polvos vienen estos lodos, las colau, los quichi, las brillantinas y demás, así están de subiditos por no decir enchulaos, que les molestan hasta los belenes de navidad, los crucifijos, las misas, etcétera y todo lo que tiene que ver con las raíces del judaísmo y el cristianismo. Pero si lo billetes viene del islam bienvenidos sean.

Todo es opinión, aquí no hay información. Si mis lecturas son erróneas pido disculpas, y espero y deseo no molestar a nadie.

Francisco Hernández