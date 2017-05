Los PGE, pendientes de un diputado canario

El disputado Quevedo,

el de la "Nueva Canarias"

-talento, talante y tacto

demuestra que no le faltan-

puede conseguir de Hacienda,

por mor de las matemáticas

de las votaciones próximas

que están muy equilibradas,

unos quinientos millones

que es decir una pastada

en obras para las Islas

llamadas Afortunadas...

si las cuentas del Estado

con su voto se aprobaran.

Eso es tener mano izquierda

con la derecha pagana

y saber usarla a tiempo

con discreción, cual Vizcaya,

que se adelantó a sacarle

el cuponazo , ¡qué gracia!,

al gobierno de Rajoy

endeudado hasta las cachas.

Así se hace real el dicho:

el que no llora no mama.

Lloran las Comunidades

que se sienten maltratadas,

pero ya es tarde, barones

de Castilla, de la Mancha,

la Rioja, Andalucía,

Murcia, Aragón y otras tantas.

Atentos, pues, al Congreso

esta mayera semana

perentoria y decisiva

que canta el canario flauta.