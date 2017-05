Europa lo es todo

Cuando el poder político se ejerce con capacidad administrativa se mantiene el dominio del que gobierna. Por eso, nuestro Imperio duró mucho más tiempo que el británico o el francés.

Rajoy, en gran medida, tiene el acierto de aplicar esa sabia máxima y no recurre a los horrores y errores, materiales e intelectuales, de la fuerza bruta. Se desnuda de toda pasión y sabe que la Historia nunca se acaba; para el político español la Historia está viva y sabe que Europa está en nuestro ancestro político milenario.

Ahora, una parte de la población británica, quizá seducida por la nostalgia de un tiempo pasado sin retorno y de un cierto escepticismo populista ante la Unión Europea, ha conseguido agónicamente que desaparezca una estrella del mural que conforma la Unión. Al parecer, los votantes del Brexit no desean ser socios de este club europeo y liberal. No han sido muy amigos de su mejor amigo, que son ellos mismos. Lo que es indudable que ese divorcio acarreará para todos debilidades y fortalezas. Como consecuencia, la Europa de Roma y de la universalidad tendrá que defender a ultranza los intereses de quienes son miembros de la Unión. En estos momentos, se ha de sumar más que nunca y no restar un ápice. El eje franco-alemán y el italo-español, dado que lo internacional es lo más importante para solucionar lo nacional de cada país miembro, ha de evocar y fortalecer aquello de la <<grandeur>> que preconizara Charles de Gaulle pues de lo contrario Europa no puede ni podría ser Europa.

Hugh Thomas , sabio historiador británico, europeísta convencido, ha muerto dolido porque se produjera el Brexit y sin que le diera tiempo a conocer la victoria pírrica del optimismo que representa Macron.

Así las cosas, en una visión más localista de lo nacional, nos parece inviable el jaque a Rajoy de esa isla de aislamiento político que es Podemos.

Con el Brexit, Londres establecerá sus propias reglas aun cuando existan intereses opuestos. Que Europa haga lo mismo con equilibrada razón para solventar los problemas a los que nos enfrentamos.

Alemania, Holanda, España, Francia...se van imponiendo porque saben que Europa lo es todo