¡A por él!

Cuando no son los jueces y magistrados son los fiscales o los secretarios con manguitos, el caso es que todos los secretos del sumario se transparentan y ahí están pillados todos los hijos de David; o sea, el PP en carne mortal. Llevamos varias semanas con el marino de Leza y ya estamos todos ahogados. Aquí, a lo que se ve, la judicatura baja a las profundidades en batiscafo y luego reparte los resultados de los partidos como en tiempos se repartía la goleada. Al PP -amén de sus dislates y corruptelas- se la meten por la escuadra. Policías, jueces, guardiamarinas, ordenanzas, señoras de la limpieza y otros servicios.



Y, encima, la oposición arisca dice que manipula, que da por culo a la bancada de la izquierda y que las hordas callejeras lo que quieren es que se vaya, coño. Nunca entendí que unos políticos tan sectarios lo que desean es que la derecha desaparezca de un plumazo o de un bombazo. Hay que decirlo claro y alto: el Frente Popular, el que hizo la guerra civil, quiere protagonizar una historia inven tada, la memoria histérica. En la que se sublima el trostkismo, el marxisimo-leninismo, el asesinato, por qué no. Loor y gloria a las checas, a los paseíllos, a los carrillos y pasionarias y largos caballeros que los "rojos" exhiben en el paseo de la Castellana. Quieren revivir a Franco para, los muy valientes, fusilarle de un solo disparo, o de dos, o de mil. Y que desfile por la explanada del Valle de los Caídos. Y si me ponen a Rajoy en su lugar, también me vale; bracea bien. Del tiro de gracia se encarga un tal Sánchez que es un experto fusilero. La sesión en el Congreso sería apoteósica.



Ironías aparte, hechos luctuosos se han cometido en esta España roja y rota. Y ojala no se repitan. Y dejen en paz a los que están en la otra vida. O como decía con fino humor Álvaro de la Iglesia, los muertos no se tocan, nene.