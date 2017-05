Borges y Cortázar

Se dice que estos dos grandes maestros de la literatura, ambos se alababan y valoraban enormemente la literatura del otro, y como todo el mundo sabe, parece ser que estaban en posiciones ideológicas, o sociopolíticas muy diferentes.

Creo que esa mentalidad de profundo y mutuo respeto, de personas y de posiciones distintas es absolutamente necesaria para calmar y sosegar y racionalizar y equilibrar el clima ambiental en Hispania y en Europa y en el mundo.

1. Quizás sea escribir con los dedos sobre la superficie de la mar o del océano, pero creo que en la actual situación de Hispania, España, Celtiberia lo que más se necesita es sosiego, y quizás valorar algunos puntos, o al menos, pensar-repensar algunas cuestiones:

- Si nadie infravalora a nadie, por su color de piel, por su altura, si es mujer o si es hombre, o al menos, así debería ser, quizás haya que dar un paso siguiente, e intentar empezar a realizar una nueva conquista socioideológica, es decir, respetar al otro o a la otra, sea cual sea "el color de su cerebro o de sus neuronas o de sus sinapsis neuronales". O dicho de otro modo, el cerebro es de color rojo, por la sangre, según indican los neurólogos, pero el "color ideológico" de cada individuo es diferente, o al menos, cada individuo cree estar en posiciones diferentes y diferenciadas. Por consecuencia, el respeto a las opiniones del otro, a la ideología del otro, al sistema filosófico del otro. Creo que es absoluta y totalmente necesario, si queremos salir del bache de la Piel de Toro. A mi modo de ver, este es el fundamento de otros cambios sucesivos.

- En segundo lugar, cada uno está en una perspectiva ideológica, esencialmente nacida de una posición de ideas o ideología previa o a priori, nos podría indicar Kant. Cada uno cree que su posición ideológica sociopolítica, es racional o es más racional que la mayoría de los demás. Es decir, tiene un nivel cuantitativo y cualitativo de verdad mayor que la del otro para explicar la realidad social y política actual y futura.

A mi modo de ver, esto es una "creencia". Partimos de creencias, sea en sentido de Ortega y Gasset, sea en otros sentidos... Lo primero que hay que examinar, examinarse, autoevaluarse a sí mismo, es si la propia posición sociopolítica ideológica, de dónde surge, de dónde nace: por poner unas posibles explicaciones, consciente e inconsciente, surge del ambiente familiar, surge de endoculturación familiar y escolar, surge de aprendizaje o de lecturas, surge de traumas heredados familiares, surge de posiciones personales o familiares especiales o determinadas por carencias o abundancias económicas de padres o abuelos, surge de posiciones ante problemas de la incivil cruenta guerra civil de hace ocho décadas, nace de experiencias-vivencias muy profundas personales, etc. Surgirá evidentemente de distintas realidades anteriores combinadas y de otras. Pero es absolutamente necesaria pensar y repensarse en qué y por qué posición se está.

En definitiva, "surge de traumas personales o familiares", acompañado de convicciones o concepciones o lecturas posteriores. O surge, de observaciones, datos, lo más racionales posibles, y éstos contrastándolos con lo que nos dicen las ciencias sociales ortodoxas, o el mayor grado posible (historia, antropología, ciencias políticas, economía, sociológica, geografía, psicología, etc.).

- Examinarse, si se tiene un odio-rencor-maledicencia-inquina hacia "posiciones ideológicas contrarias o supuestamente contrarias". Analizarse si el otro, que piensa diferente, individuos, colectivos, grupos, entidades de todo tipo, se "toma como una persona o personas, que tienen otra posición ideológica o política", pero esa diferencia, no se toma como natural, sino más bien como adversario, incluso como enemigo...

Analicemos si vivimos-existimos en un país-sociedad-Estado, que desde hace siglos, debido a la envidia, avaricia y otros parámetros éticos morales erróneos, exageramos las posiciones ideológicas y prácticas, no entendemos al otro, que el otro tiene derecho a tener su posición ideológica, y que el otro, puede llevar razón, en algo, si no en todo. Porque en todo, solo llevamos razón y tenemos la verdad nosotros...

Debemos pensar si en la Piel de Toro, el enfrentamiento-confrontación surge enseguida, o es fácil, o es demasiado fácil, sea por una razón o sea por otra. El panorama del siglo del oro de la literatura para poner un ejemplo, en el cual, salvando excepciones: Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, Calderón, Góngora... estaban siempre a la greña. Nos puede servir de símbolo. Aquí, en Celtiberia quizás este sea el grave problema, gravísimo problema que está de y en el fondo de todo y de casi todo, a y en todos los ambientes y ámbitos...

- La absoluta necesidad de que cada ser humano, en la medida de lo que sea posible, aunque se indica que el cuarenta por ciento de la población no lee nunca o casi nunca. Contraste sus ideas y sus conceptos y sus datos con lo que nos dicen las ciencias sociales ortodoxas. Es la única manera, de que cada individuo encuentre, si su pensamiento y los datos de que dispone ideológicamente, son refrendados en parte o en gran parte por las ciencias sociales (es decir, ciencias políticas, económicas, históricas, geográficas, psicológicas, etc.).

- Da la sensación, nadie se ofenda, que parte de la población debido a distintos factores-realidades-vectores-causas, a nivel individual y colectivo, hayamos entrado en una especie de locura colectiva transitoria, y parece, que algunos líderes, en una especie de locura colectiva transitoria, han caído en exageraciones de posiciones ideológicas, llevando el panorama sociopolítico, al borde del límite, al enfrentamiento dialéctico grave, a la incertidumbre completa, a vulnerabilidades sin saber lo que podrá suceder...

En vez de ponerse de acuerdo, intentar construir, no destruir, intentar sumar, no restar, intentar multiplicar, no dividir. A la destrucción del sistema le llamaos construcción o renovación. En vez de buscar acuerdos, pactos, consensos. No negar los problemas que existan, no negar los cambios o reformas que se deban dar, pero no intentar que la multiplicidad de crisis que estamos soportando, sea la base para cambios radicales, que una parte de la población se vería afectada negativamente..., cambios sociopolíticos no moderados, llevarían a realidades impredecibles, cambios secesionistas o de modelo de Estado o de sociedad, podrían llevar a posiciones irreversibles, imprevisibles con consecuencias negativas en multitud de campos...

Pongan ustedes nombres si quieren o si pueden o si desean. Comprendo la multitud de impulsos profundos o muchos de ellos, conscientes e inconscientes que están dentro de personas individuales, de colectivos, de grupos, de parte de la sociedad, de líderes. Pero, o nos sosegamos, nos tranquilizamos, nos equilibramos, volvemos al consenso, al acuerdo, al sentido común, a la prudencia, a la racionalidad, a observar de verdad las realidades existentes, en España, en Europa, en el Mediterráneo, en el Mundo, o terminaremos como el rosario de la aurora, sea en mayor grado o en menor grado. Lamento decirlo, pero ese es el temor y la percepción profunda de los hechos y de los datos, que existen, tanto dentro de la Piel de Toro, como de fuera... Los idealismos no pueden impedir que veamos la realidad y los realismos, los realismos no pueden impedirnos ver los idealismos...

2. No podemos olvidar, ni obviar, que según parece ser, la experiencia parlamentaria de Ortega y de Unamuno, fue en su época nefasta, por el inmenso irracionalismo que imperaba. Al final, tuvieron que dejar escaños y analizar sus propias posiciones políticas, porque se dieron cuenta de que era imposible ponerse de acuerdo, construir. Porque no es lo mismo construir que destruir, no es lo mismo crear que descrear. Este sería el verbo y el adjetivo y el sustantivo esencial, tenemos que construir, construir o reconstruir, pero construir en paz y mutuo acuerdo. Por el bien nuestro y por el bien de las futuras generaciones. Si Borges y Cortázar, pudieron admirarse mutuamente, y respetarse, incluso teniendo posiciones ideológicas sociopolíticas y prácticas muy diferentes, por qué, por qué no podemos también hacerlo nosotros, todos los que vivimos en la Piel de Toro. Esta es la cuestión. Aviso para navegantes y aviadores y caminantes...

