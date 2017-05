España: lanzada a moro muerto

Estoy seguro de que la mayoría de los diputados que el jueves estaban en el Congreso, cuando se aprobó la proposición no de ley para desenterrar a Franco y sacarlo del Valle de los Caídos, saben de dónde viene eso de "lanzada a moro muerto", pero les viene al pelo.

Ni los 198 que votaron a favor, ni los 140 que se abstuvieron y quizá ni siquiera el que se equivocó y votó en contra, sepan que la expresión tiene origen medieval y define con sorna la actuación de los cobardones que se las arreglaban para quedarse al margen del combate y que pasado el peligro, endiñaban un lanzazo o espadazo al cadáver inerte de algún infiel para tiznar de sangre sus armas y presumir ante los colegas.

No es algo inédito lo ocurrido el jueves -no hace muchos meses que iban en tropel los barceloneses a tirar huevos o pintarle insultos a una estatua ecuestre del Generalísimo- pero tanto coraje parlamentario me ha conmovido: ¡enhorabuena, valientes!

Han pasado 78 años desde el fin de la Guerra Civil y 42 desde el fallecimiento en la cama del dictador, pero es evidente que la progresía nacional, en constante crecimiento porque el contingente de ‘luchadores antifranquistas' crece a medida que se aleja en el tiempo la posibilidad de luchar contra el franquismo, nunca superará el trauma de no haber hecho nada cuando el gallego mandaba aquí. Y mandó como le dio la gana durante un montón de años.

Al principio porque daba mucho miedo; cuando entraron los maquis convencidos de que se iba a levantar el pueblo, porque tenía a este agarrado del pescuezo y lo único que anhelaba el personal era sobrevivir y al final, con la dictablanda, porque la gente se acomodó.

Por mucho que los tontos se empeñen ahora en reescribirla, la Historia fue así y no se puede cambiar, por muchas vueltas que den al callejero o aunque se vuelvan tarumbas levantando lápidas.

Yo, que terminaré en el primoroso panteón familiar que tenemos en Molinaseca, siempre pensé que lo mejor hubiera sido enterrar a Franco junto a Carmen Polo en el cementerio del Pardo, que era lo previsto por él, pero una vez que está en el Valle de los Caídos me parece insensata la idea de removerlo. Aunque sea por respeto a la verdad.

Me permito recordar que en Madrid tiene aprobada calle desde 2013 un carnicero como Santiago Carrillo y que ese honor lo comparten, entre otros, un paradigma del diálogo como Dolores Ibarruri ‘Pasionaria' o un verdugo como Lister.

ALFONSO ROJO