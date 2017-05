Debate de listos para tontos

He presenciado el debate de los candidatos a secretario general del PSOE. Aparte de las mil y una referencias a los "afiliados y afiliadas", a los "hombres y mujeres", "ciudadanos y ciudadanas" y todas estas barbaridades lingüísticas propias de quienes de lo español ya ni siquiera respetan el idioma; varias cosas me han quedado claras:

1) Los candidatos a secretario general, creen que la militancia está formada por ignorantes irresponsables.

2) Los candidatos a secretario general creen estar al frente de una asociación de fanáticos revisionistas que solamente están preocupados en que no mande la "derecha".

3) De estar los aspirantes en lo cierto, queda claro que el PSOE no es el partido social demócrata de España, sino un partido formado por revanchistas con ideas de principios del siglo pasado, que todavía no se ha enterado que ya no solo ha pasado la era de las revoluciones, sino que las se hicieron ya se han desrevolucionado, y que ya no importa quién va a misa ni quien tiene un hermano cura.

Y es que en el debate que he visto, lo único que se ofrecía de verdad - lo otro lo ofrecen todos, como siempre- lo único, sigo, es evitar por todos los medios que gobierne la derecha. De eso ha ido el debate, de que si el "no es no" era lo coherente, del flagrante error de abstenerse para que el PP gobernase, que si la izquierda progresista, de si la derecha corrupta, etc. etc. Un debate para tontos.

Claro que este debate no era para los votantes, sino para la "militancia". Queda patente que los aspirantes a secretario general, en materia cultural, no tienen a sus bases en muy alto concepto.

¿Pero es que no se han enterado, que lo de la izquierda y la derecha, al día de hoy, es un cuento chino?, ¿que los derechos de los trabajadores son reconocidos por todos los partidos?, igual que las pensiones, las vacaciones, el subsidio de desempleo, la libertad sindical, la enseñanza gratuita, la sanidad universal ¿Qué partido de derechas hay en Europa que quiera revertir todos esos avances sociales conseguidos desde la II guerra mundial?, ¿Qué partido no quiere el Estado de Bienestar?.

Yo diría que ninguno, y aquí está el problema, esos partidos como el PSOE están en crisis precisamente porque ya no les queda nada más que ofrecer, todo lo que se podía conseguir se ha conseguido, a todos esos partidos cuyo interés es solo que no gobierne la derecha, lo único que les queda son slogans caducos y ofertas incumplibles.

En toda Europa los partidos pactan entre ellos para sacar el país adelante, aquí no, la izquierda es la enemiga de la derecha. A la derecha - que quiere lo mismo que la izquierda- ni agua, y el país que se vaya por el desagüe porque aquí todavía queda un frente popular a la sombra del PSOE, que lo único que les importa es levantar el puño, sacar la bandera de la república y recordar la guerra civil.

Esos, por 3€ al mes más descuentos, tienen derecho a elegir, a quienes podrían gobernar al conjunto de todos los españoles; no lo quiera Dios, porque por derrotar a la derecha para cambiar los nombres de las calles, exhumar a Franco, o decir que Cataluña es una nación, no se va a conseguir mejora alguna en la vida de los españoles.

No es broma