La Trinidad del PSOE

Estos no son como Dios,

que es trino indiviso y uno.

Estos trinan a la vez

sin decir nada ninguno

que le interese a la calle

de la que son sus tribunos.

Patxi, Pedro y la Susana

se desgañitan por turnos,

pero al que más y al que menos

se les ve enseguida el c.

Los tres se tiran mandobles,

los tres se baten por puntos,

los tres míranse el ombligo,

los tres son zorros astutos,

los tres quieren gobernar

pero carecen de pulso,

los tres se dan de patadas,

el que tuvo no retuvo,

la que tiene no se abstiene

y se encumbra el que es el último.

El problema son los tres:

los tres quieren ser el único

que quede para los restos

del socialismo futuro,

los tres se hallan destinados

a un pasmo morrocotudo,

los tres se mienten y engañan

entre cariñitos mutuos,

los tres se sienten llamados

a salir del cuarto oscuro

para pegársela a solas,

los tres parecen estultos

pues ignoran que la audiencia

está de ellos hasta el... puño

de la rosa que mantienen

magullada como un pulpo

sin haber hecho deberes

y trabajos oportunos.

Una, celada y cascante,

otro fardando de chulo

y otro poniéndose de árbitro

en un partido que es nulo:

tres boxeadores k.o.,

tres tenores del absurdo,

tres distintos aspirantes

de un psoe moribundo.

Malo malito está el psoe,

malo lo dejan seguro,

pues no alcanzan lo que buscan

ni aunque se calcen coturnos.

¿Quién ganará las Primarias?

Pues sin duda, aquel más tuno

que engatuse a los votantes

para-lelamente obtusos.

¿Para eso tanto ruido,

tanto pufo, tanto insulto,

tanta broma, tanta audacia,

tanto atril, tanto barullo?

¡Ay trinidad, trinidad

qué espanto dejas atrás!