El PSOE no quiere evaporarse

¿Qué es lo que ha llevado al PSOE a la situación calamitosa en que se encuentra? En el gran debate de los tres candidatos en Ferraz, Susana culpó a Pedro por haber sacado 85 escuálidos escaños en las elecciones parlamentarias. Y Pedro culpó a Susana por haberse colocado junto al aparato provisional en la abstención que llevó a Rajoy a proclamarse presidente del Gobierno. Es posible que ambos tuvieran razón. Y es posible que no la tuviera ninguno de los dos. Es Patxi López quien dio en el clavo una y otra vez, incluso cuando interrogó a Pedro Sánchez si sabía qué es una nación, refiriéndose a su creencia de que España es una nación de naciones culturales. Tengo la impresión de que no lo sabía ninguno de los contendientes. Y Sánchez no explicó aquel pacto con Ciudadanos, como le pedía Díaz, ni esta supo qué decir cuando aquel le acusó de no haber presentado todavía su programa. Creo que ha sido este debate la ocasión para comenzar a salir del atolladero, pues los tres se arremangaron y comenzaron a salir del impasse de muchos meses, y fueron conscientes de que Patxi tenía razón cuando clamaba que por esos caminos se llegaría a la desaparición del PSOE.

La otra faceta es el enorme interés que el debate ha suscitado en la opinión pública y en los medios, lo que puede interpretarse como un reconocimiento de la importancia que tendría que el viejo partido de Pablo Iglesias, el Pablo del siglo XIX, se recuperase pronto de su crisis. Amigos y adversarios parecen reconocer que el papel del viejo PSOE sigue siendo muy importante, como lo ve el propio Podemos. Evidente: la izquierda sin unidad no será nada relevante y la izquierda esencialmente son PSOE y Podemos, con sus diez millones de votantes largos. Todavía no hay una explicación convincente de que esa evidencia no haya sido claramente reconocida por ninguno de ambos partidos o lo ha sido a veces de forma confusa, titubeante y sin valentía política, dada la sarta de estupideces que hemos podido escuchar de ellos cuando se metían en ese terreno. Pero debo aclarar que tras el debate el PSOE algo se ha movido respecto a la situación del día anterior, que habría pasado de calamitosa a ligeramente esperanzadora y que, en cualquier caso, ese partido acaba de demostrar que no está por la labor de evaporarse.