Memos en escritura y habla: El idioma no es cosa de broma

Tira con bala/Alfonso Ussía,

gran cazador/ de puntería

bien afilada/ frente al tontón

que es tonto doble/ ¡qué maldición!

cuando usa el habla/ y la escritura

sin conveniencia/ y sin cordura

como denuncia/ en "La razón".

Qué desaciertos/ los del memón

que a su ignorancia/ todo lo fía

y desconfía/ de la grafía

del diccionario/ real y académico

del español/ hoy ecuménico

tras el potente/ mandón inglés

que se mantiene/ tal como es.

Por la política/ dicen correcta,

muy pocos siguen/ la línea recta

en su sentido/ y pronunciación.

Todo es un caos/ de confusión.

Cigarras son cigalas/ para el comilón;

ínfulas/ ínsulas no son;

Rintintín es un perro/ y no otra cosa

que nos resulte/ más o menos maravillosa;

retintín es un decir

con ganas de mofarse/ o de reir.

Que se enteren los torpes/ de chichinabo

que "carne de gallina"/ no es lo mismo que de pavo

y así otras ciento y mil/ barbaridades

con las que nos obsequian/ No hay piedades

para tamaños/ garrafales usos

ni para tantos/ dispares abusos.

Vuelva Ussía a poner/ paz y concierto

en este mareante/ mar abierto

del idioma/ sin ton ni son audible,

y yo me sienta en él/ grato y sensible.

Bocachanclas/ y "lindos" de consumo,

sólo humo, humo y humo/ del que con asco me esfumo.

y FIN DEL DISPARATE

que en la conversación/ y en la escritura late.