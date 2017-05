Paz social y paz política

¿Si la mayoría de individuos, si la sociedad de la Península Ibérica, si los grupos ideológicos y sociopolíticos, si los diversos estratos sociales no encuentran puntos en común y en colaboración, la sociedad española a un corto plazo de tiempo se puede encontrar en una situación límite, más límite que lo que está en la actualidad?

1. ¿Si todas las personas, o la mayoría de personas y de entidades y entes que conforman la sociedad de la Piel de Toro, si los diversos grupos ideológicos, los diversos estratos sociales, los diversos grupos sociopolíticos, si las diversas regiones, no llegan a una situación de consenso, de reformar lo que haya que reformar pero moderadamente, y se van por posiciones de confrontación-enfrentamiento, de cambios radicales en el sistema sociopolítico actual, nos veremos abocados a una situación límite, con consecuencias impredecibles...?

- ¿Si el Estado, de hecho o de facto o de derecho se divide en varios Estados, la situación a corto y medio plazo de tiempo, estemos dentro de Europa, o en una situación, como la de ahora, intermedia, la sociedad y multitud de individuos y entidades se verán en una situación límite, con horizontes impredecibles...?

- ¿Si la sociedad y las diversas entidades, optan, por situaciones sociopolíticas, no moderadas, reformistas moderadas, de consenso, y se posicionan sobre posiciones no moderadas, sociopolíticamente, sucederá que la sociedad y multitud de individuos y entidades, especialmente los más desprotegidos y los estratos sociales más bajos, se verán abocados hacia horizontes de enormes vulnerabilidades, a medio y corto plazo de tiempo...?

- ¿Si la crisis económica, social, política no se soluciona, no se restañan las heridas, y se intente encauzar la situación, lo antes posible, con consensos, pactos nacionales a y en todos los niveles, económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, ideológicos, filosóficos, etc., la sociedad de Celtiberia se verá abocada a corto y medio plazo en horizontes de enormes problemáticas, vulnerabilidades, incertidumbres, debilidades, etc.?

- ¿Si los individuos y entes que conforman y organizan el sistema social y cultural y religioso e ideológico, a la hora de elección de sus votos y de sus posiciones, sean en elecciones regionales, locales, nacionales, no solo miran su propio interés, sino su interés propio, interrelacionado y combinado, con cual es el interés general y el bien común, para el conjunto de toda la sociedad de Iberia, si la inmensa mayoría de individuos, en los diversos procedimientos electorales, sean de partidos, sean locales-nacionales-regionales, no tienen en cuenta estos parámetros y estas ideas, nos veremos abocado a situaciones a corto y medio plazo de tiempo de enormes vulnerabilidades e incertidumbres...?

- ¿Si los individuos y los entes que conforman toda la sociedad, no aceptan, que estamos en una situación de inmoralidad-amoralidad-antimoral correcta, o la moral-ética que durante siglos hemos tenido en Occidente, que se ha ido depurando y aquilatando y prudenciándose y matizándose y concretizándose casuísticamente, sino que ésta ha quedado denigrada-vituperada-silenciada por debajo de los pies, por multitud de razones y motivos, si no se restaura diríamos esa moral-ética, en la medida que sea, en las reformas posteriores que quieran o se estimen conveniente, con las síntesis con los movimientos actuales de este siglo, pero si no se sigue por la mayoría de la población una moral-ética tradicional, que durante siglos es la que ha hecho a Europa lo que es, y se sigue como hasta ahora la destrucción moral clásica y tradicional, a nivel de individuos y colectivos e ideologías y grupos y mentalidades?

¿Nos encontraremos que es imposible regir y gestionar la misma sociedad, porque los individuos y sociedades, en gran parte, caen en una anomia moral, o dicho de otro modo, cada uno cae en el pecado o error moral grave o pecado capital, en uno o en varios de los siete, más otras faltas, lo que hace la sociedad casi imposible de regir, y en esta situación, nos encontramos en un horizonte de enorme vulnerabilidad a medio y corto plazo de tiempo...?

- ¿Si el orden social, de costumbres y de normativas sociales, se sigue cayendo en una destrucción de una enorme cantidad de hábitos, actos, costumbres que durante siglos han sido convenientes y buenos, sin negar que habrá que cambiar lo que haya que transformar, pero se ha caído en una crisis espiritual-moral-social-cultural, de revolucionar-cambiar-saltarse, casi todas las normas sociales, casi todas las costumbres sociales, casi todos los valores sociales, y casi toda la cultura heredada de siglos, que algunas cosas se deben cambiar, otras modificar, pero otras solo concretizar en tiempo y espacio, y todo, o casi todo se ha cambiado radicalmente, y en poco tiempo, de una generación en otra, si no encontramos que costumbres y hábitos sociales son convenientes, o al menos más adecuados, y cuales menos, si no llegamos a un pacto en esto, que tiene multitud de materializaciones y concreciones, si no se llega en esto a un consenso y racionalización según el saber ortodoxo, y no solo la voluntad personal propia, cada uno con la suya, nos encontraremos en un horizonte a corto y medio plazo de tiempo de enorme complejidad-vulnerabilidad sufrimiento...?

- ¿Si no somos conscientes, de la situación del Mediterráneo, si no somos conscientes de la situación global mundial, si no somos conscientes de todos los parámetros culturales, religiosos, ideológicos, demográficos, económicos, etc., que están ya en la realidad, o se vislumbran en el horizonte a medio y corto plazo de tiempo, nos encontraremos con situaciones de enorme complejidad, porque cada actor, individuo o colectivo o sociedad o Estado o cultura o demografía o regional o continental, obra según sus propios intereses, y al final, cada uno tira de una pata de la presa, y si no somos conscientes, nos encontraremos con un panorama a corto y medio plazo de tiempo, de una enorme vulnerabilidad-incertidumbre-complejidad-presiones-etc.?

- ¿Si no utilizamos sistemas racionales de gestión de los recursos humanos, de dar a cada uno lo suyo, de dar a cada uno su plaza y su trabajo según méritos y capacidades y preparación y titulación, tanto a nivel de las entidad públicas y privadas, si no se busca un sistema racional de gestión de los recursos humanos a y en todos los niveles y parámetros y variables y entidades, si no se hace así, no se podrán curar muchas heridas, y por tanto el tejido económico público y privado, no podrá funcionar de forma óptima y de forma correcta y de forma eficiente, y si no se hace así, las personas que son el elemento esencial del fundamento de la sociedad, este gran motor no funcionará correctamente, y a corto y medio plazo de tiempo, nos encontraremos con enormes vulnerabilidades...?

- ¿Si no somos conscientes, que nuestras elecciones personales, a la hora de tomar nuestras opciones ideológicas o sociopolíticas o electorales, tienen que ser derivadas, buscando nuestro bien personal e individual y familiar, pero también combinando con el bien común y general, y no teniendo en cuenta, los traumas o heridas que hayan sufrido nuestros abuelos o padres, según nuestros intereses mezquinos, sino los intereses propios correctos con el bien general, y todo ello según el saber ortodoxo y el más científico posible, teniendo en cuenta circunstancias históricas y concretas del momento, si no miramos esa combinación de interés particular con el general, el plazo a corto y el plazo a largo, si no hacemos esto, nos encontraremos con un panorama a corto y medio plazo de tiempo de enorme vulnerabilidad e incertidumbre...?

2. ¿Para terminar, si no tenemos en cuenta todos los anteriores conjuntos de factores, y otros más, que en un modesto artículo no se pueden citar, y no valoramos en autoconciencia correcta, el bien propio, pero también el bien de nuestra ideología, pero también estos dos tipos de bienes, conjuntándolo con el bien general y el bien común de la sociedad-Estado, no solo el bien de hoy, sino el bien a corto y medio plazo de tiempo, de las futuras generaciones, si no tenemos en cuenta, todos estos parámetros, nos podemos ver abocados a una situación a corto y medio plazo de tiempo de enorme vulnerabilidad? ¿O dicho de otro modo, con un panorama de hambre, o con un panorama de uno o de varios de los cuatro jinetes del Apocalipsis, miren la historia y la Historia y quizás se les aclaren las ideas...? ¡Tener que yo plantear todo esto, yo que solo he recibido nada más que las migajas del sistema, manda "gü...."! Pax y paz y pan y bien.

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero