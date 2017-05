Así es cómo gastan el dinero público

Con Granados cerca de 3 años en prisión preventiva; total por un milloncejo de euracos. Que no digo yo, Dios me libre que no tenga que estar, pero con este código penal lleva camino de ser el primer preso preventivo en cumplir la condena antes de ser juzgado.

Y con estos sindicatos tipo CCOO Y UGT, que tiene más liberados que estrellas el firmamento y que viven de la empresa pública y de la pasta que trincan de los ERES, cuando debían vivir de sus cuotas y afiliados. Porque si ellos no quieren que vaya ningún dinero para los colegios concertados por D. Felipe, de sus impuestos yo no quiero que de mis retenciones vaya ninguno para la necesaria acción sindical. Son las cosas del querer....

Estos podemitas y riveritas que han venido a regenerar la vida pública y que por cierto lo único que han hecho desde que han llegado es cobrar una suculenta nómina, cambiar el nombre de las calles, quitar escudos, nombres de pueblos, y proponer mociones de censura allá por donde van, justo todo lo contrario para lo que han sido elegidos; deben ser estas las prioridades inmediatas de este país, de ahí la necesidad de abrir el espectro político y la regeneración de ideas, junto al debate ideológico y paseos con el trampaBus de pensamiento único, de lo que se deduce, tenía que nacer podemos y el concentrado de naranja.

Unos venían a adelgazar la administración y otros a engordarla nacionalizando hasta la tierra que sacan de los túneles.

Son 3.300 los empleados públicos que ganan más que el presidente Rajoy, eso solo puede pasar en España. El tribunal de cuentas halla 5 entidades (sin actividad) con más consejeros que plantilla, con unas retribuciones que pueden llegar a los 90.000 euracos.

11.672 empleados públicos ganan entre 54.000 y 90.000 euros, cuando el presidente camina por los 75.000 brutos anuales. A fecha del 2011 el Estado dedicó 5.000 millones a los más de 190.000 trabajadores del sector empresarial, la retribución media es de 33.600, que no está nada mal, la inmensa mayoría no teniendo ningún tipo de estudios ni cualificación.

La sociedad estatal de participaciones industriales SEPI, creada por Real Decreto ley 5/1995 de 16 de junio para gestionar las participaciones empresariales de titularidad pública. Anteriormente grupo INI (1941-1995).

Sector de la defensa: DEFEX y grupo NAVANTIA, y participaciones minoritarias en compañías como AIRBUS, HISPASAT, INDRA y Alestis Aerospace.

Sector alimentación y medio ambiente: CETARSA, HIPODROMO ZARZUELA, MAYASA, Grupo MERCASA, SAECA, Grupo TRAGSA y participaciones minoritarias en EBRO FOODS.

Y además por si no les llega tienen la Fundación de la SEPI.

LA SEPI está compuesta por 16 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa. Muy diversificadas por sus objetivos sociales:( la mamandurria), la construcción naval, medios de comunicación, distribución alimentaria, gestión de infraestructuras, la minería, el cultivo del tabaco la promoción empresarial, la transformación agraria y medio ambiental, el ocio, la energía nuclear, entre otras actividades, con sus presidentes, consejos de administración y coches oficiales.

Solo la SEPI cerró en 2015 con una plantilla final de 73.239 personas. Por ejem: NAVANTIA; con 2.000 hombres en Ferrol, otros tantos en Cartagena y Cádiz en 2015 tuvo 167millones de euros de pérdidas, y en 2016 alcanzaron los 300 millones de pérdidas, datos publicados por el comité de empresa de la factoría ferrolana.

En el programa flotex, el retraso de entrega del buque hotel a PEMEX supondrá una penalización de unos 5 millones de euros, para Navantia, por si fuera poco, entre 30.000e y 40.000e diarios. Además, para cualquier contrato de trabajo que se firme se necesita contar con empresas auxiliares. Todos confían en un contrato por firmar de 5 corbetas, nada más y nada menos que para ARABIA SAUDI.

Y 2 buque logísticos para la democrática AUSTRALIA, aparte de los buques de acción marítima BAM para la Armada Española, (plan industrial hasta 2020). Estos señores que provienen de la antigua SECN (Sociedad Española de Construcción Naval) son unos privilegiados de los cuales nos sentimos muy orgullosos, están reclamando un rejuvenecimiento de la plantilla, con tan solo un 18% de titulados, el sueldo medio es de 43.700EURACOS ¿se lo pueden creer?, claro está, en la secta y la cuatro, esto no les preocupa, preocupa el corrupto del Bárcenas, Granados, González y demás.

A riverita mucho menos, ya está en la poltrona. Han sido infinitas las crisis y reconversiones sufridas desde el gobierno de Maura, que ya tuvo que aportar 200 millones de las antiguas pesetas. ¿hasta cuándo vamos a tener que mantener estas empresas públicas? Si estamos exigiendo a los políticos honradez y vigilancia del dinero público, ¿por qué estos directores elegidos por consejo de ministros se van de rositas dejando estos Pufos? Submarinos que en el 2010 después de mucho retraso, debían estar entregados a la Armada, estamos en el 2017 y lo que te rondare morena.

Pero eso lo dejaremos, para más adelante; al igual que, cómo conseguir un puesto de trabajo en una de estas empresas. Así que a seguir votando a Pablete, o, a Pedrete, que estos son los que tienen la solución, exprimir al patrón, hasta dejar la nave sin gobierno.

Francisco Hernández.