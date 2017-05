La moción de basura

El estilo es el arte. El estilo es la vida. Ya pudieran ser los de Podemos auténticos Solones flamantes, que con todo lo que llevamos visto y oído de estos personajes dentro y fuera del parlamento yo no les confiaría ni una despedida de soltero.



La censura exige el ejemplo. No lo digo yo. Lo dice el art 113 de la Constitución, que tiene que ser constructiva y no se hace con autobuses sino con apoyos y fundamentos. Deberá ser propuesta por la décima parte de los diputados, no podrá ser votada sino después de 5 días de su presentación y en los 2 primeros días podrán ser propuestas mociones alternativas. Finalmente deberá ser aprobada por mayoría absoluta.

No sé donde van con su autobús aparte de ascender en su nómina y establecimiento estos niñatos leninistas de Podemos. Pero ante el declinar de sus expectativas políticas el matón de violencia larvada y sus secuaces del instituto sacan otro conejo de la chistera, la moción de censura y se han hecho esperando a ver si Sánchez presenta otra y hacerse todos juntos otra foto de despedida de soltero con atril.

Volcar basura sobre la basura, no contribuye a limpiarla sino a aumentar el hedor. Los españoles de bien ven la basura de la corrupción y claro que quieren que se limpie las calles y el país, por supuesto. Pero no como los responsables de la huelga de la porquería en el verano asfixiante de las grandes ciudades poniendo en peligro la salubridad general, resultando evidente que sin candidato alternativo, habiendo sido rechazados repetidamente por todos los españoles, sin programa de gobierno, sin cuadros suficientes, con las tonterías que han dicho y hecho, con su política sinsustancia, con su moción de basura, esta gente no hace más que esparcirla con su provocación del Manual del Perfecto comunista.

Una cosa es la pose, la cursilería y la representación, como Sánchez e Iglesias, que disfrutan de vidas burguesas y se atreven a cantar la internacional con egos que no caben ni en la democracia ni en el parque del retiro. Y otra muy diferente el estilo. El estilo es el hombre, el estilo es el arte, el estilo es la vida. ¿O es que hay algo que defina mejor a un hombre que su forma de conducirse con los demás? Estos dos no lo entenderán. Que vuelvan a ver Casablanca. Allí no cabe ni un cubo ni una moción de basura.