Sánchez o el abismo

No entiendo nada. Aquí nos botamos con be, dándonos un par de patadas en los cojones. El ególatra de la política nacional ha vuelto al vedetismo sin pasar por la planta de caballeros de El Corte Inglés. Viéndole, como le vimos todos, iracundo, soberbio, ambicioso, unos paisanos van y votan a un mastuerzo que sólo ambiciona la Moncloa. Hay que ponerle en acción: moción de censura a Rajoy, insultándole, crispado, y con un odio que nos devuelve a las dos España, será republicana. Si éste es el talante democráticodel nuevo PSOE, que venga Dios y lo vea. Por cierto, que entre sus inmediateces figuran las relaciones Iglesia -Estado, las cruces, el Valle de los Caídos y toda la imaginería que para sí la quisiera Mendizábal. Ah, y, por tanto, toda la memoria histérica que sembró su maestro Rodríguez Zapatero y que nos dejó el país que nos dejó.

Inmediatamente, llegarán los moscones independentistas, y veremos el cantón de Cartagena, él, claro, que no sabe lo que es una nación, ni le importa. Que a un pollo así le voten unos cuantos españoles -aunque sean socialistas- es como para pensárselo. Porque yo he conocido socialistas cabales, intelectuales, serios, responsables como Ramón Rubial o como José Federico de Carvajal. El iluminado, no. Él está a la que salta. A retirar estatuas y calles de los fachas porque para demócratas, él y sus secuaces. Vaticino un panorama muy turbio. El guapo del PSOE junto al coleta troskista. Dios los cría y ellos se juntan.

El Congreso de los Diputados dejará de ser lo que venía siendo y ya no era para convertirse en el salón de plenos de Lavapiés. Caminamos hacia la cutrez, hacia la reyerta, el puñal. Quiero equivocarme de pe a pa porque los ánimos están soliviantados. Los catalinos entronizados en la Casa Consistorial de Madrid, ay Carmena, que no sabe nada de Cataluña ni si quiera quién fue Companys que declaró la independencia y hasta los republicanos se lo llevaron a rastras para ser independizado del resto de los humanos. Cuánto analfabetismo y adoctrinamiento y lo que te rondaré, morena. La historia de España se reduce en un ser muy malo que se pasó la vida fusilando a las gentes menos a los ciudadanos que, gracias a sus antepasados, viven de puta madre.

Mi teléfono sólo sirve para darme el cante de los avisos espontáneos. Las llamadas te avisan y te ponen los recados en los huevos.