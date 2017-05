En martes y trece

La ironía suele ser heraldo de la inteligencia pero en ocasiones, cuando roza lo extemporáneo, delata cierta prepotencia. Lo dicho viene a cuento de la fecha elegida por la presidenta del Congreso para celebrar el Pleno en el que será debatida la moción de censura presentada por Podemos. Será el martes 13 de junio. Sabido que desde tiempos remotos semejante conjunción de día y fecha es sinónimo de mal fario quizá al optar por fijar la sesión en tan señalado día la señora Pastor no cayó en la cuenta de que la mala suerte que albarda semejante coincidencia en el calendario puede ser de ida y vuelta. Quiero decir que aunque Podemos carece de apoyos suficientes como para lograr que la Cámara censure la gestión de Mariano Rajoy en el complejo momento político por el que atraviesa la vida política española una moción de esta naturaleza cuanto antes se ventile, mejor.

Mejor porque la idea tan "rajoyesca" de procrastinar todo aquello que le incomoda o supone un mal trago en este caso podría no ser una buena idea. Sabido que Mariano Rajoy no tiene intención de participar en el debate de la moción dando réplica a Pablo Iglesias -"Yo no le replico a nadie" ha dicho-, ¿por qué retrasar tanto la fecha? En esta ocasión es probable que haya sido la respuesta ante un temor difuso. El temor a que con la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE el diputado canario Pedro Quevedo que en anteriores elecciones legislativas se presentó bajo las siglas del Partido Socialista y en la noche del pasado domingo felicitó al resucitado animándole a "construir las bases del cambio político en España", reconsiderara su disposición a apoyar los Presupuestos. No parece que vaya a suceder, pero en el Gobierno están con la mosca detrás de la oreja y pensado que "por si acaso" cuanto antes se ventilen los Presupuestos, mejor. La moción de censura puede esperar y de paso dar pie para unas risas por aquello del "martes y trece" decidido por la presidenta del Congreso. Quizá no sea el momento procesal más adecuado para tomar a guasa estas cosas porque, la presente Agamenón o su porquero, una moción de censura es una cosas muy seria.

