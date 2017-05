La nación y el sentimiento

La ignorancia de alguien que pretende ser Presidente del Gobierno de España no está sólo en responder que la nación es un sentimiento, -como ser del Atleti-, sino en no saber que la Nación es lo que diga la Constitución que es, porque si empezamos con definiciones culturales en lugar de jurídico-constitucionales, nos perdemos todos.

Y lo que dice la Constitución es que "La nación", -una sóla-, para los que andan repitiendo por ahi lo de Nación de naciones, España federal y otras ocurrencias interesadas -, es "indisoluble" y es además "la patria común e indivisible de todos los españoles".

La nación no es un sentimiento, aunque pertenecer a ella lo lleve aparejado. La nación es un sujeto político desde hace más de dos siglos, en el primer Estado Moderno de la historia que tiene más de cinco, personificación jurídica del pueblo, sujeto de la soberanía. Confunde así un pretendiente al Gobierno de la Nación, la propia Nación que se propone gobernar, con el nacionalismo.

El nacionalismo particularista, ese sí que es un sentimiento vago y difuso que cíclicamente parece querer llevar a los pueblos a vivir aparte. Y la exacerbación de los sentimientos, lo que nos pierde.

Lo malo no es pues ese sentimiento, quejido cansino y cíclico, con el que algunos reclaman cada cierto tiempo la vida retirada, aparte o a su manera. Lo malo son las fórmulas que en cada uno de esos ciclos sentimentales de ciertos grupos de población, escogen los dirigentes y grupos políticos que quieren el poder para darle la forma que más conviene a sus intereses.

Lo malo es la farsa, presentar ese sentimiento como una ruptura, un enfrentamiento con España, cuando entre las poblaciones españolas no hay tal, los catalanes y el resto de españoles nos estimamos, mucho a veces, mientras los rupturistas no alcanzan ni un 40%, y están por salvaguardar los derechos y libertades del otro 60% de catalanes y la soberanía del pueblo español.

Pero el desafio independentista busca con la provocación la reacción del Estado y con ella ganar los adeptos que no tienen. La última, la exhibición en el diario El Pais de una norma que aún no existe, que sólo se puede crear vulnerando la Constitución de todos, ante lo que no podemos dejar de exhibir una que sí es constitucional y vigente.

El art 155 que todos los españoles han de conocer: "si una Comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoria absoluta del senado, podrán adoptar las medidas necesarias para obligar aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Esa es la contestación constitucional inevitable ante el desafío de un niño que no cesa de provocar, porque su ser y necesidad de llamar la atención lo necesita, hasta encontrar el correctivo que le permita llorar.

Esta es la Nación. Los sentimientos son para mis amigos catalanes, como siempre, con un fuerte abrazo.