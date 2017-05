No siempre los refranes presagian bondades y sí, en cambio, algunos contratiempos. La moción de censura contra Rajoy será el martes 13 del próximo mes de junio (todos contra Rajoy) y la sentencia popular suele decir, por otro lado, que en martes ni te cases ni te embarques. El 13-M, los coletas, los independentistas y los ambiguos, entiéndase ciudadanos", esos catalanes que con espíritu gallego bajan y

suben según convenga. Al presidente le van a dar más que a una estera. Pero es un gran parlamentario. No sólo por el verbo, que lo maneja con sabiduría, sino por sus propuestas, que la prensa irreductible, desconocedora del trámite parlamentario, reduce a un partidillo de solteros contra casados.

El martes y 13 de junio es san Antonio de Padua, santo que cuenta con todas mis preces y bendiciones. Él me traía a mi perro "Niebla" cuando tirábamos hacia la montaña. Me encontraba hasta el más pequeño alfiler del acerico. Insuflaba mis voluntades, me daba seguridad, cariño. Pero antes de la festividad de san Antonio está esa comisión revisionista (causa general, se decía en tiempos) para sacarle al PP hasta los higadillos con la divina corrupción, el único que ha cometido irregularidades y, que, yo recuerde, varios ministros de González pasaron por la trena de Guadalajara. El caso es montar el espectáculo. Lo que se ha venido en llamar "la pena del telediario". Lo que se ha venido en llamar "la pena del telediario". Lo ha definido perfectamente una diputada socialista:

Cuanto más humillemos a Rajoy, más pronto lo echaremos. Lo tengo escrito hasta la saciedad: de lo que se trata es de verle arrastrarse por el hemiciclo. Porque se puede desbancar a un adversario en buena lid (eso sólo lo dice el himno del Madrid) de buenas maneras o mediante el implacable recuento de los votos (claro que ya en el 36 los socialistas y comunistas falsificaron las papeletas). Sólo le pido al presidente, el mal menor de nuestros políticos, fortaleza y templanza. Y que piensen los españoles lo que sería este país si nos gobernara el Coleta o el ZP bis y encima cum laude.

Estamos en ello.