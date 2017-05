No se duda en el Ala

Derecha que entre el Rivera

Y el Rajoy, que es lo mejor;

Parece que aquel no cala

Porque al ser un ventolera

No le va a cierto sector;

Rajoy sin embargo tiene,

Firme en sus manos el mando

Y con el tiempo que viene

Sólo Dios sabe hasta cuándo.

La pregunta de la Izquierda

Es entre el Pedro y el Pablo

Cuál de los dos es peor;

Si éste porque es un mierda,

O al menos cuida el establo

Del odio y del rencor,

O es aquel por ser un bulto

Que ha llevado al Psoe

Rodando a su insepulto

Casi a publicarlo el BOE.

De modo que la Derecha

Ve el lado positivo

De la Política, ¡coño!;

Mientras que la Izquierda, hecha

Al fiasco, es motivo

Para estar de ella hasta el moño.



Conclusión: la diferencia,

Que la ven hasta los memos,

Está en que al Pp solvencia

Se le da, shock a Podemos,

Al Psoe su indecencia

Y del C´s... ¡no nos fiemos!.