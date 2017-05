¡Viva la ignorancia!

Dicen que el democrático es el menos malo de los sistemas políticos que existen, y yo estoy de acuerdo; pero hay que añadir una cosa: la democracia es un lujo, no todas las sociedades están preparadas para la democracia, requiere un elevado grado de cultura, no se puede ir, como ya se ha intentado, a un país con una estructura social equivalente a nuestra edad media, y pretender instaurar una democracia.

Me refiero a la primavera democrática árabe, que ahí está con todas sus consecuencias. Fueron teóricamente a liberarlos de los dictadores, a bombazo limpio, y a la vista están los resultados: guerra y terror por todas partes. Los liberados han terminado añorando a Gadafi y Sadam Hussein.

No hay democracia sin cultura, porque los incultos son fáciles de engañar y la democracia con engaño no es realmente democracia, es la tomadura de pelo de los medradores políticos para encaramarse al poder.

Nunca hubo en España tantos títulos universitarios como en la actualidad, pero tampoco hubo nunca tantos titulados que cometiesen faltas de ortografía, supiesen tan poco de historia; la mayoría no sabe cuáles son nuestras provincias, ni ríos ni cordilleras, ni cabos ni golfos, aunque de estos últimos hay muchos.

De economía, aún menos, para colmo acaba de salir el informe Pisa y resulta que uno de cada cuatro alumnos españoles de 15 años, no sabe descifrar una simple factura, o sea, que el futuro no se presenta mucho mejor.

Claro que esto es bueno para algunos partidos: si no tienen ni idea de economía, es más fácil engañarles ofreciendo dar pagas sin trabajar, empleo de calidad garantizado de por vida y todas esas cosas; cosas que no se las cree cualquiera que sepa que aunque la económica no es ciencia exacta, si lo son las matemáticas, de donde inexorablemente se deduce que no se puede gastar 4 si solo se tiene 2, salvo que el resultado negativo se pida prestado y que alguien tendrá que pagar más tarde, como ocurrió en Grecia donde ya han tenido que bajar las pensiones a la "gente" un 30% y todavía no han acabado.

Si no tienes idea de historia; mejor, así te pueden contar la historia de España que más les convenga, la reciente y la antigua, eso es bueno para los independistas y para aquellos partidos que parecía que se habían refundado para abandonar su pasado golpista y criminal y que ahora se han dado cuenta de que la mayoría de la gente nada sabe, y se vanaglorian de más de cien años de "democracia".

Ya sabían los bolcheviques lo que hacían, cuando se quitaron de encima a la "intelligentsia" enemigos del pueblo (o de la "gente", como se les llama aquí), los enviaban al gulag - los que sobrevivían- porque resultaban difíciles de engañar.

En fin, que la cultura no interesa, y no me refiero a esa cultura que busca subvenciones para hacer películas malas, sino a la cultura de verdad, esos conocimientos generales mínimos de historia, arte, economía etc.

Así estamos con las últimas leyes de educación, nada de deberes, ni revalidas, ni de repetir cursos por no saber, o por no haber dado un palo al agua en todo el curso, todos tienen que pasar, todo iguales, igual de ignorantes supongo, ¿Por qué no?, si ello nos beneficia, como más catetos, más votos. Y claro, todos los estudiantes a favor, si se puede aprobar sin trabajar: ¡viva la igualdad!

No puedo creer que la estrategia política de algunos partidos sea el fomento planificado de la ignorancia para obtener o mantenerse en el Poder, pero la verdad es que la ignorancia les viene muy bien. Mejor dejarlo como está, piensan, como más catetos haya, mejor.

¡Viva la ignorancia!, y el puño bien en alto para que quede claro.

No es broma