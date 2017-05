Planean dar contra la Unidad de España el golpe de Estado catalán y tienen la desfachatez de ir a Madrid a explicarlo

CREO que ya se le ha pasado el empecinamiento, pero no me he sabido explicar cómo durante tanto tiempo, y en plan dale que te pego, Rajoy estaba empeñado en que fuera al mismísimo Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, para explicar y debatir sus planes de separatismo independentista, ese señor que es presidente de la autonomía catalana y a cuyo peluquero tengo muchísimo interés en conocer. Porque mira que tiene que ser difícil peinar a un tío de modo que parezca que en vez de pelos tiene en la cabeza el mocho teñido de una fregona. ¡Un artista!

Ya parece que se le ha pasado a Rajoy ese obstinamiento para que el del mocho de la fregona vaya al Congreso de los Diputados a explicar sus planes de cantarle a España el arranque de la «Chiclanera» de Oropesa y Carmona que bordaba Angelillo: «Le dije a mi chiclanera / "¡hasta mañana!" y me fui». Sospecho que, a diferencia del amante de la Chiclanera, este quiere irse de España incluso sin decir «hasta mañana». Pero ha terminado explicando su plan, y en Madrid.

Felicito desde aquí a dos templos del refinamiento como los hoteles Villamagna y Ritz, que según le leo a Salvador Sostres se negaron a alquilar sus salones a ese golpista para explicar su plan de destrucción de España. Salón que sí alquiló, y en la casa de todos los madrileños, la que padecen de alcaldesa y que no sé usted, pero yo cada que la veo me acuerdo de la bruja del tren de los escobazos donde nos montábamos los chiquillos en la feria del pueblo. Para eso mismo que padecen los madrileños: para que la bruja nos pegara escobazos y, encima, como en Madrid, pagando por montarnos en su tren.

He dicho por ahí arriba «golpista» referido al presidente de la autonomía catalana y no lo he insultado, sino descrito. De eso se trata: de dar un golpe de Estado contra España como lo dio Companys con la proclamación del Estat Catalá. Sólo que esta vez sin que tengamos la foto de unos señores entre rejas por orden del Gobierno de la República.

Que Puigdelosdemonios explicara su plan golpista en el Congreso de los Diputados es como si en el 23-F, en vez de entrar pistola en mano gritando «¡al suelo todo el mundo!», Tejero hubiera llegado a la Cámara invitado por el presidente del Gobierno para explicar sus perversos planes:

-Pues pensamos comenzar disolviendo esta Cámara de los Diputados, y derogando la Constitución inmediatamente, y volviendo a la ilegalidad al PCE, así como al resto de los partidos. Y pondremos un Gobierno militar, naturalmente.

Sin tricornio y sin tiritos en el techo, esto es más o menos lo que ha hecho el señor Puigdelosdemonios en el mismísimo Madrid. Ha explicado cómo piensan pasarse la Constitución por ese Arco del Triunfo que tienen allí en Barcelona, tan lindo; y cómo cueste lo que cueste no es que quieran entrar en Madrid, como cantaban los boinas rojas de las guerras carlistas, sino irse de España, con un referéndum con validez jurídica refrendada por el Método José María Del Nido: «Sí o sí».

Menos mal que, hablando del «sí o sí» de estos señores que planean dar contra la Unidad de España el golpe de Estado catalán y que encima tienen la desfachatez de ir a Madrid a explicarlo, que frente a ellos el señor del «No es No», esto es, Pedro Sánchez, ya ha expresado a Rajoy su firme voluntad de no prestarse al plan de los golpistas catalanes y le ha ofrecido su constitucional apoyo.

Menos mal que queda algo de cordura en España, donde toda locura política tiene su asiento y toda blandenguería del Gobierno, su consolidada constancia. Ojalá no sea ya tarde para todo. Ojalá con el intento de golpe de Estado del Tío del Mocho de la Fregona ocurra como con esos cánceres ante los que dicen con esperanza: «Menos mal que lo han cogido a tiempo».