Un cadáver en el Hemiciclo

Se sabe de antaño que ningún cadáver revive y mas aún se sabe que ningún muerto se reencarna por más que el vocerío podemita y sociata concite todo el odio sobre el muerto y pida sentarlo en la cátedra del acusado como hiciera el papa Esteban VI con su antecesor en el concilio cadavérico. Los turiferarios pedromitas creen haberles llegado la hora para despachar el muerto a escena. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cogidos de la mano. Existen historias truculentas de personas enterradas vivas, y vivos enterrados muertos. Y existen muertos de miedo y otros menos vivos que muertos, o mas muertos que vivos. Y existen momias políticas pegadas al asiento del hemiciclo que pulsan como posesos el botón a la orden del caudillo de turno, no siendo que no aparezcan en la foto.

Hay muchas clases de muertos, no solo son los que se velan en los tanatorios. Los muertos tienen un lugar en la memoria y si la memoria es histórica, tanto mejor. Algunos creen que basta empeñarse en borrar la memoria, como si de un google se tratara, y creen que haciendo desaparecer el muerto existirá la memoria de lo que fue cuando vivo. A quienes verdaderamente se olvida son los muertos que se enterraron en ningún sitio. Una forma extrema de olvido es precisamente que no exista huella que sirva a la memoria de cualquier vivo. Para eso se ha inventado la incineración. Repárese ahora en la necesidad de encontrar todas las fosas, de hallar todos los muertos frente a quienes quisieron que no tuvieron derecho a su existencia en la memoria de los vivos. El abaratamiento de las pruebas de ADN han permitido identificar a los olvidados y recuperar a los hijos desheredados los padres que fueron forzosamente ausentes.

Nunca habíamos visto muertos, remuertos. Lo normal era que un muerto fuera cambiado de tumba por la caducidad del nicho, o porque el muerto no pertenecía al nombre de la lápida. Y hemos visto tumbas vacías con muertos virtuales, como Paesa mil veces muerto. Cosas veredes. Ahora toca morir a los muertos. El Caudillo cabalga de nuevo por arte de magia de los debutantes en el Congreso que solicitan la exhumación del cadáver gracias a las artes y mañas políticas del Caudillo venidero. Cualquier arqueólogo sabe que el anonimato y la desaparición se logra cuando la tierra del cadáver es de nadie. Ahí está la necrofilia de Lenin. Cualquier ruso de a pie conoce quien fue por la magia visual de visitar su cadáver. La necrofilia de Stalin desapareció en su segundo entierro. Los rusos de a pie desconocen a quienes han desaparecido bajo tumbas sin nombre. Conviene no desenterrar a los muertos, ni revivirlos, ni reencarnarlos y que la gloria y la miseria del pasado tenga en el vestigio arqueológico lo que fue y nunca más volverá si la memoria humana conoce de esos vestigios. Profanar tumbas es un delito a la memoria del muerto. Conservar la tumba del Caudillo en el lugar donde dispuso articula la memoria y la razón. Su tumba no es un espacio para el homenaje, ni tampoco un lugar sobre el que ejercer venganza, una muestra para el irredentismo de un treintayseis vencido. Sacar al caudillo, al dictador de su tumba, del mayor mausoleo y la mayor fosa común de la España de la dictadura que contiene 33847 cadáveres de ambos bandos es traer a la memoria una guerra entre hermanos, y un favor inmenso a los negacionistas que a base de destruir el cadáver vuelven a querer repetir la historia con otros actores.

Si violan el mausoleo del Valle de Cuelgamuros, si trasladan a Franco, deben trasladar a Primo de Rivera y si lo hacen con los opresores deben hacerlo también con sus defensores y con sus víctimas, la barca de la muerte se los llevó a todos por igual y solo la muerte iguala a vencedores y vencidos, testigos bajo la mayor cruz cristiana del mundo de un cristianismo caduco en un mundo pagano.

No hay vuelta atrás. Perdimos la guerra quienes amamos la república, que se extinguió a sí misma alimentando los mismos errores que los caudillos de nuestro tiempo quieren volver a repetir. El gigantesco tanatorio que rinde un homenaje perverso a todos los delirios humanos vuelve a estar en los titulares. Sesenta años no son nada en la mente enferma de los que quieren remover los fantasmas y las cenizas del pasado. Estos políticos de la izquierda de pacotilla son sábanas metafóricas de un mundo de alcobas que buscan dar rienda suelta a sus deseos necrófilos.

España, esa media España de charanga y pandereta, esa media España de majaderos, quiere poner un cadáver en la mesa de mediodía, un remuerto a los postres. Algo de esa cultura necrófila identifica la muerte política con el culto a la muerte. Solo el nazismo alemán supera estos valores pero, aquí, en España, existe admiración por el General que los derrotó, solo así se puede explicar su necedad. Debe conservarse en el lugar donde se puso para memoria de los vivos, una memoria que no debe extinguirse nunca, so pena de repetir la historia con cada Savonarola.