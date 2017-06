Ideología equis versus ideología zeta

Podemos entender el concepto de ideología como sistema de ideas-conceptos y prácticas-actos que organizan-conceptualizan, en mayor o menor medida, el mundo interior individual y el mundo exterior, a nivel personal, social, cultural, incluso metafísico o religioso, etc.

1. Para fijar algunas cuestiones o fundamentos previos:

- Primero. Podemos entender que existen, una veintena de grandes ideologías, que son esencialmente religiosas o sus principios esenciales son de tipo trascendente. Y podemos entender que existen una docena de grandes ideologías, que podríamos denominar seculares, que su origen diríamos son fundamentos filosóficos-culturales-sociales de corte inmanente. En la realidad, las ideologías de tinte religioso se combinan con las ideologías de tinte o perspectiva secular, conformando hibridaciones de todo tipo o forma, combinados o subideologías.

- Segundo. Por otro lado, siguiendo a Popper, existen ideologías que podríamos denominar abiertas e ideologías cerradas. En una descripción muy general, las abiertas, son aquellas, que están abiertas a nuevas interpretaciones conceptuales, a nivel teórico y a nivel de prácticas, y a nivel de teoría-práctica, ya que todo concepto supone un comportamiento o tipos de actos, y viceversa, todo tipo de actuación se basa en distintas conceptualizaciones o teorías o ideas. Además las abiertas aceptan diferentes derechos personales e individuales, por lo general, más derechos que las cerradas...

Las ideologías cerradas, sean seculares o sean religiosas, son aquellas que sus fundamentos o pilares o axiomas, son fijos, determinados, inamovibles, no interpretables, no evolutivos o muy poco, fijados desde hace décadas o siglos. O también, son sistemas teóricos-prácticos, que no defienden con suficiente grado de aplicabilidad los derechos fundamentales de la persona, libertad, libertad en distintos sentidos, o al menos todos los derechos o parte de esos derechos, etc.

- Tercero. En la realidad práctica, las ideologías tanto religiosas, como las que son esencialmente seculares, o las combinaciones de ideologías religiosas-seculares, contienen u organizan el mundo, o conceptualizan la realidad humana, individual y colectiva, en cientos o en miles de temas o cuestiones, que tienen unos parámetros o vectores, que son teóricos, y otros, que son prácticos, o combinaciones de ambos mundos.

Con lo cual, son la base esencial o fundamentos o principios o pilares de lo que denominamos las grandes culturas-civilizaciones-religiones, o dicho de otro modo, de las grandes macrovisiones o megavisiones de la realidad.

Dicho más sencillamente, todo ser humano, está dentro de un mar-océano, que denominamos cultura-civilización, que a su vez, es consecuencia de la ideología o ideologías, en la práctica, diversas subideologías, que conforman su mundo mental o psicomental o psicoconceptual profundo o esencial. A nivel teórico y a nivel práctico, a nivel individual y a nivel colectivo-social...

Y todo su mundo interior, o casi todo su mundo interior, y todo su mundo exterior, o casi todo su mundo exterior, lo percibirá-sentirá-conceptualizará teniendo en cuenta esos grandes parámetros que "son ese magma interior-exterior que constituyen esas culturas-civilizaciones, que a su vez, están fundamentadas en esas ideologías esenciales...".

- Cuarto, lo cual, nos lleva, igual que un niño que nace en China habla el mandarín, y un niño que nace en Perú, habla el español o el quechua y, un niño que nace en Alaska, el esquimal. La cultura-civilización o las ideologías o ideología que conforman cada cultura, conforman la mente más profunda, a y en todos los niveles de individuos-colectivos-sociedades, e incluso del Estado.

Dicho de otro modo, el ser humano, está dentro de ese paradigma-sistema-perspectivas culturales-ideologías, y es muy difícil, que cambie... Igual que está dentro de un idioma, está dentro de percepciones-ideas-concepciones-sentimientos-deseos-pasiones-pulsiones, que de un modo, pueden ser naturales-genéticas-fisiológicas, pero desde otro punto de vista, son o pueden ser conformadas, por la libertad-cultura-historia-ideología concreta. Y entre esas dos realidades o conjuntos de realidades, lo que se denomina naturaleza y lo que se denomina cultura, entre esos dos mundos se conforma una hibridación que es muy difícil, después de destruir-romper. Lo natural se cree que es natural, pero en gran parte es interpretación cultural, y lo cultural se interpreta según la naturaleza, pero que en gran parte es cultural.

Es igual, que el niño lobo. Es criado, a cierta edad, por una manada de lobos, y adquiere, diríamos "su cultura", conformando una unidad esencial, modificando de alguna manera, en algunos sentidos su naturaleza humana, y adquiriendo una cultura, la cultura, lobezna, en cierto modo o en cierta manera, por ejemplo, el lenguaje de aullidos, las maneras de andar de los lobos, estar desnudos, beber como los lobos, etc.

Los humanes, todos están o estamos, esencialmente bajo una cultura-ideología, o alguna de las subculturas o subideologías que forman esa gran ideología-cultura-civilización. Y creemos que es la natural-real-verdadera..., vivimos y somos en la mar-océano de la cultura. Es diríamos nuestra segunda naturaleza, la primera sería la genética-fisiología-biología, la segunda, sería la cultural-ideológica, y entre ambos mundos forman-conforman todo el ser, o gran parte del ser humano-cerebro-mente-psique-alma-sociedad-Estado.

- Quinto. ¿Qué sucede cuándo un individuo o un colectivo equis, se pone en contacto con otro individuo zeta, o colectivo zeta que tienen diferentes culturas-ideologías-macrovisiones...?

¿Es aquí dónde estriba el grave y gravísimo problema, quizás del mundo de hoy, quizás de todas las épocas..., cuándo cada cultura-sociedad-civilización-ideología, conceptualiza, cientos o miles de cuestiones, de diferente modo, o mejor dicho, algunas da una solución-respuesta, similar en su concepción, pero otras es muy diferente...?

¿Y cuándo esas macroconcepciones del mundo, del ser humano, de la metafísica, de las costumbres, a todos los niveles, en algunos puntos, no solo secundarios, sino primarios, son diferentes, diversos...?

¿Y sobretodo una ideología equis, dice, que esos fundamentos-ideas-concepciones-prácticas son inamovibles, porque así lo indica su tradición de siglos, o sus fundamentos basados en principios metafísicos-religiosos revelados por un Ser Trascendente...?

¿Y es aquí donde surge o puede surgir, el verdadero y grave problema, cómo ponerse de acuerdo, millones o docenas de millones o cientos de millones de seres humanos, en cientos de cuestiones, que tienen una respuesta similar, pero en otras cientos de cuestiones, que tienen una respuesta-solución diferente y diferenciada, sea en cuestiones menores o en cuestiones mayores...?

2. A mi modo de ver, en mi modesto punto de vista, este es uno de los tres o de los cinco más graves problemas del mundo actual, y quizás de todos los mundos históricos desde hace docenas de miles de años...

¿Pero ahora, la humanidad ha alcanzado un poder tecnocientífico, tecnoeconómico, tecnocultural, tecnodemográfico, tan enorme, que ahora, la especie humana, tiene el poder de extinguirse a sí misma...? ¿O dicho de otro modo, si millones de seres humanos, no encuentran modos de vivir en paz, a y en todos los niveles, y llevan en sí sistemas ideológicos-culturales-religiosos, que no tienen suficiente tolerancia-paz-respeto, incluso acuerdo, pueden organizarse, debido a un motivo o a otro, a una razón o a otra, a una realidad coyuntural, o a cualquier problema, un conflicto, que las consecuencias son o serían impredecibles...?

¿O dicho de otro modo, en el siglo veinte, hubo dos grandes confrontaciones mundiales, que tuvieron consecuencias enormes, después, hubo una guerra fría, con tecnología nuclear, que duró varias décadas y que tuvo al mundo, bajo la espada de Damocles? ¿O dicho de otra manera, con la posibilidad de la autoextinción...?

¿Ahora estamos en la misma situación, o podemos estar en unos años o en unos lustros, en la misma situación, pero en estos últimos lustros, era la confrontación ideológica de dos ideologías o subideologías seculares, y conformó la guerra, fría, pero ahora, o dentro de unos años, podríamos caer en el enfrentamiento-confrontación ideológica-cultural de dos o tres o cuatro ideologías seculares o seculares-religiosas o secular-religiosa contra una o varias seculares...?

3. Por lo cual para los seres humanos, solo cabe una solución o una respuesta, a mi modo de ver, deben buscar, sistemas teóricos para analizar-sintetizar-estudiar, todas y cada una de los temas o cuestiones, de tal modo, que se analicen, cientos o miles de cuestiones, y se aporten soluciones, teniendo en cuenta, todas las culturas, todas las ciencias, todas las filosofías, para encontrar un grado mayor de verdad y de bondad, o dicho de otro modo, un entendimiento o comprensión, lo más posible, de todas las culturas-ideologías.

O concretando más, es absolutamente necesario, que se creen a nivel mundial, equipos de investigación-redacción, por áreas o ramas de la filosofía o de las humanidades, que sinteticen, siguiendo el método medieval, de sic et nunc, cientos de cuestiones y temas, se analice, se proporcionen todas las respuestas posibles, se den todas las soluciones, razones, contrarazones. Y con un lenguaje, simple y sencillo, pero profundo, se analicen, todas y cada una de las cuestiones teóricas y prácticas que conforman la realidad humana, tanto individual como colectiva, tanto social como política, tanto cultural como natural, etc., teniendo en cuenta todos los saberes...

Algo así: Ejemplo imaginario.

Rama filosófica Ética o Filosofía política o Filosofía de la Ciencia...:

* Cuestión 345...

....

Cuestión 346... ¿................................................................................?

Respuestas dadas:

R1.................................................................................................

Contrarespuestas o argumentos a la Respuesta 1.

CR1...............................................................................................

CR2..............................................................................................

CR3..............................................................................................

Etc.......

R2.................................................................................................

CR1...............................................................................................

CR2..............................................................................................

CR3.............................................................................................

R3................................................................................................

Etc....

* O si se quiere expresar más fácilmente, utilizando una manera más fácil, que la siguiente línea siempre seria una contradicción a la anterior o contrarazón o contraargumento.

Cuestión 346 o C346............................................................................

346.1.

346.1.1.

346.1.1.1.

346.1.1.2....................................................................................

346.2.........................................................................................

346.2.1.

346.2.2.

346.2.2.1.

346.2.2.2.

346.2.2.2.1.

346.2.2.2.2.

346.2.2.3.

346.3.

* Expresado de otra forma si lo desean, podría ser el siguiente esquema:

Cuestión 346: ¿................................?

Respuesta 1ª: .......................................

Razones respuesta 1ª...........................

Razón 1º..............................

Contrarazón 1 a la Razón o argumento 1º:......

Contrarazón 2 a la Razón o argumento 1º......

Razón 2º...................................

Contrarazón 1 a la Razón o argumento 2º.

Contrarazón 2 a la Razón o argumento 2º....

Etc....

Como es obvio se puede sistematizar de diversidad de modos o maneras.

4. Creo que esto es absolutamente necesario hacerlo, por equipos de investigación-redacción a nivel mundial. Siempre abiertos a nuevas respuestas o soluciones o argumentos o razones o contrarazones. Hoy la tecnología lo permite. Y esto pienso que es una necesidad urgente e imperiosa, si de verdad, deseamos que las macroculturas-ideologías-sociedades-Estados-religiones-macrovisiones, no acaben, en enfrentamientos-confrontaciones, con consecuencias impredecibles, por el enorme poder que el ser humano ha adquirido y, además, teniendo en cuenta la situación mundial y europea y celtibérica tan compleja que existe hoy y que existirá y se percibe en el horizonte... Más claro no lo puedo decir, ahora no sé si habrá oídos que quieran entenderlo y comprenderlo, sean oídos académicos, o de las universidades o de las administraciones públicas... Paz y bien.

