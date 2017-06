Mi coronel mi coronel con Cifuentes que vamos hacer

Doña Rita por los cielos, doña Esperanza por los infiernos políticos y ahora a por doña Cifuentes, cuantas casualidades se dan en este país, si los jefes de policía están como están, solo faltaba que la fiel y leal en este caso no infantería sino Guardia civil le endorse otro informe a la fiscalía que diga que tienen indicios que la ovejita Dolly sigue viva.

Si el general Escobar levantara la cabeza, que no diría de este jefe de la UCO, el único cuerpo que ha sido siempre fiel al gobierno legalmente establecido desde la creación del cuerpo.

La fiscalía que tiene 44 fiscales Jefes Provinciales y 22 fiscales Jefes de área, tienen que empezar a hacérselo mirar. Se dice, se comenta, se rumorea que han abierto este año a los políticos 350 investigaciones, que por cierto cuestan un pastizal por la cantidad de medios y hombres que hay que emplear, de las cuales 22 presuntamente han llegado a los tribunales y tan solo han conseguido presuntamente 19 condenas. Si la fiscalía fuera o fuese una empresa privada, estarían en la puñetera calle la mayoría.

No se puede dedicar tanto esfuerzo y dinero a investigar a estos chorizos, habiendo inmensas redes de traficantes de todo tipo, para los que están sin recursos ni medios.

La fiscalía es un cuerpo que esta entre el poder ejecutivo, y el poder judicial, pero dicen ser autónomos del Consejo General del Poder judicial. Dicen que su autonomía les permite velar por la INDEPENDENCIA de los tribunales, y garantizar los procesos de protección de los derechos fundamentales tanto de los perjudicados como de los justiciables. El Fiscal General del Estado es designado por el Rey a propuesta del gobierno de turno. Es una institución unitaria y jerarquizada, y no puede estar sometida al poder político, jeje y deben ser imparciales, ¿se lo pueden creer? Yo no, es mi opinión.

De hecho, se dice que no pueden someterse al poder político y que ni el poder ejecutivo y legislativo pueden dar órdenes al ministerio fiscal. Pero ¿Dónde está la trampa?, donde está siempre en el único mal verdadero, LA PASTA.

Depende económicamente del ministerio de justicia y en alguna parte he leído que algo también del ministerio del interior y de las conserjerías de justicia de las comunidades autónomas. toma ya, y fuerte mente jerarquizadas, o lo que es lo mismo obediencia debida. Por lo que podemos ¡uy! Lo siento, por lo que debemos deducir que, con no darles dinero, no apoyarlos con fiscales, quitarle policías y guardia civiles además de investigadores el gobierno de turno puede retrasar e incluso paralizar cualquier investigación.

Por lo que es todo mentira y además peligra su autonomía e independencia, son los políticos los que les tienen que soltar la pasta. Ya lo he dicho en otras ocasiones, solo funcionan los jueces ordinarios, en los juzgados ordinarios y para personas ordinarias, que somos la inmensa mayoría los unos y los otros. Los fiscales se enfrentan a todo tipo de delitos, incluida la corrupción con independencia de quienes sean sus autores.

Los fiscales son licenciados en derecho, que entran por oposición, y como no la promoción y ascenso en la carrera fiscal permite la valoración objetiva del MÉRITO y la capacidad de los candidatos, queda proscrita cualquier tipo de discriminación social y racial siempre y cuando no seas conservador o liberal lo auténtico es ser socialdemócrata. La fiscalía está compuesta por unos 2400 fiscales, cuatro gatos para el curro que tienen, y los millones de folios que escriben, que en algunos procedimientos deben de estar diez o doce años las 24 horas del día para leer tanto folio, y además acordarse de lo que leen, tiene mérito la cosa.

La secretaria técnica, la unidad de apoyo e inspección fiscal tan solo tiene 25 fiscales, 9 fiscales de sala especialistas,19 fiscales adjuntos a los mismos.

1 teniente fiscal del Supremo, 8 fiscales de sala y 39 fiscales de plantilla.

9 fiscales ante el Tribunal Constitucional, y 5 fiscales del Tribunal de Cuentas y 17 fiscales de la Audiencia Nacional,16 fiscales antidroga en un país que es la autopista de paso hacia Europa y Asia y tan solo 15 anticorrupción, que deben estar más quemaos que las calderas de pepe gotera.

17 fiscales jefes superiores de los cortijos autonómicos, y 17 tenientes fiscales superiores en los cortijos anteriormente citados más 28 fiscales adscritos a los mismos. Después de descontar todos los anteriormente expuestos deben de quedar a groso modo unos 2070 fiscales provinciales para una población de unos 40 millones de españoles. todos estos datos a fecha 2013 y según la fiscalía despachó unos 5.130.089 procedimientos penales incoados; ha asistido a 793.834 juicios de faltas. Tiene su mérito.

Pero lo importante es, que tienen la OBLIGACIÓN DE GUARDAR SECRETO de la materia reservada que tengan conocimiento, por lo que no puedo entender como las cámaras de la secta siempre están en el lugar y hora adecuada como ustedes ya habrán observado en más de una ocasión, y en la misma dirección. Ya les gustaría a estos haber opositado para el ministerio de hacienda. De lo que yo deduzco que, si el poder político de turno es capaz de ralentizar e incluso paralizar algún que otro presunto caso, la independencia fiscal puede presuntamente no garantizar los derechos fundamentales y la presunción de inocencia del presunto corrupto en cuestión.

Además de ser humanos, y de este país, tienen ideología sino para que eso de jueces para la democracia. Los jueces a los juzgados, debían de tener prohibido al igual que los militares el derecho a la asociación sindical. Y recuerden que donde no llega el poder judicial, siempre acaba llegando la fuerza del poder. Ya sé que esto no es Venezuela y que estamos en Europa, pero vamos por mal camino. En el libro de pedagogía del mando hay un capitulo que lleva por título el ARTE DE LA GUERRA. Hay doctos y eruditos que dicen que un conflicto a nivel III GUERRA MUNDIAL, acabaría con la mayoría de los problemas socioeconómicos y un volver a empezar, en el NUEVO ORDEN MUNDIAL.

Francisco Hernández.