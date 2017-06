Memoria Histórica

Dicen que la noche en Canaletas (en Madrid es la Cibeles) fue lúgubre, de duelo, todo un poema y un obituario. El Madrid, más Real y Auténtico que nunca, conseguía la duodécima Copa de Europa (lo de Champions es para cursis y modernos).

He tenido la suerte y el honor de ver -de corrido- las primeras cinco copas del Real Madrid. Cuando las eliminatorias eran a doble partido, como debe ser. Y los equipos vestían el uniforme originario, no esa mamarrachada con que las firmas deportivas obligan a los clubes. Sí. Yo era un niño. Me llevaba al campo el general Juan Gómez de Salazar, compañero de mi padre en el Ejército. Vi a todas las figuras. Sí, en blanco y negro. Desde Juanito Alonso hasta Rial y Gento pasando por Muñoz-Zárraga, Joseíto, Marsal, Puskas, Kopa... y, por su puesto, Di Stéfano, el mejor jugador de todos los tiempos, al que vi llegar, che, desde el primer día y ya de periodista le entrevisté -entre los personajes más relevantes, cinco páginas a toda pastilla- para la revista "Cambio 16". Guardo una foto de auténtico relumbrón: servidor, en el centro, junto a Zarra y el genial Alfredo.

Fui testigo de los grandes clubes europeos: el Stade Reims, el Manchester United, la Florentina, el Milán... y presencié, asimismo el triunfo blanco de la primera copa Intercontinental que ganó (creo que 5-1) al Peñarol de Montevideo. Recuerdo, en otro orden de cosas, la eliminatoria contra el Partizán de Belgrado, qué gran equipo, en la que el defensa Becerril jugó con una pierna rota en el estadio yugoslavo pues entonces no existían las sustituciones y si te lesionabas, a los camilleros. Entonces el fútbol no estaba amanerado y por la sangre del futbolista corría el pundonor, la voluntad y los santos cojones.

Los que tuvo este Madrid de Gardif que ha dado nombre a esta ciudad galesa derrotando con elegancia y ejemplaridad a la Juventud de Turín. Y es que señores, petimetres Iniesta y Piqué, el Madrid es mucho Madrid. Es el as de oros. Y brilla con fulgor. Para el que no lo sepa.