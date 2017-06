El 'show' de Podemos

Este es el titular del editorial de "El Pais" de 30 de Mayo. Es un titular acertado, sin embargo el análisis que se contiene en el mismo es ingenuo.

Pero no es solo "El País", parece como si todos los analistas políticos no fueran conscientes de que los actos de Podemos, no deben analizarse por su contenido político sino por su eco mediático.

No olvidemos que Iglesias no ha llegado donde está por su ideario político; el más antiguo y obsoleto del mundo, sino porque fue catapultado meteóricamente por los medios de comunicación y él, consciente de ello, intenta servirse de ellos para mantenerse, y lo consigue.

¿Acaso cree alguien que tal como no se cansan de repetir, la moción de censura tiene como objetivo desalojar a Rajoy del Poder?, ¿Cree alguien que el objeto de la moción de censura sea perjudicar al PSOE?, ¿o que Iglesias está preocupado por el escaso apoyo que va a conseguir en el Parlamento?.

Pues no, todo lo que acabo de decir le importa más bien poco; la moción de censura tiene, como todo lo que hace Podemos, un objetivo bien distinto y simple: salir en los medios, y este objetivo ya se ha alcanzado con creces. En definitiva la moción de censura de Podemos ha sido para ellos un éxito, y seguirá siéndolo por un tiempo.

Lo importante es salir en los periódicos, no importa cómo, siempre encontrará un motivo para ello: lenguaje impropio en el Parlamento, el autobús de "la trama", moción de censura, lo que sea, la cuestión es que el nombre Podemos se repita cada día. Ya lo decía Helenio Herrera maestro de entrenadores, "lo importante no es que se hable bien o mal, lo importante es que se hable".

Con el tema de la moción, llevan saliendo en los medios cada día desde hace más de un mes, los analistas seguirán analizando y pronosticando hasta los debates de la propia moción, y luego vendrán los ecos de la misma. Tienen garantizados a los medios de comunicación hanta finales de Junio, éstos les van a dedicar todavía más horas de audio, video, y toneladas de tinta y papel. ¿Cuánto vale eso en términos de publicidad?, muchos millones diría yo.

Veremos que va a ser lo próximo, porque seguro que ya está buscando un nuevo show para Julio.

Desde hace meses, cada vez que miro la TV, siempre veo a Iglesias o a sus adláteres, sin embargo a Rivera solo lo veo de vez en cuando, porque este último no se dedica al show, aunque, como todos, conoce la importancia de salir en la foto. Pero a algunos les da vergüenza, porque para hacer según que números, hace falta tener los seguidores adecuados, mucha cara, y no tener miedo al ridículo.

Pero ojo, todavía no hay elecciones a la vista, y habrá que hacer mucho show para seguir en primera línea, y con los shows prolongados, puede pasar como en esas series de TV de muchas temporadas, que al principio arrasan y que después de tantos episodios sobre lo mismo, solo las ven unos cuantos, los guionistas ya no saben que escribir y aburren a la gente.

No sé porque me viene a la memoria aquel jugador de futbol, el "Burrito Ortega", que porque, consiguió unos cuantos penaltis tirándose dentro del área, abusó tanto de ello que después, los árbitros ya no le concedían siquiera los penaltis de verdad.

No es broma