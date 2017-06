DiputadoDeDistrito versus nacionalismo (Artículo pedagógico)

A tenor de las negociaciones para la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, hemos podido comprobar como los nacionalismos, en esta ocasión el vasco y el canario, han sido una parte muy importante para conseguir esa mayoría necesaria. Nada nuevo en el PNV, que ha conseguido entre otras cosas mejorar un cupo vasco ya previamente sobrevalorado, en perjuicio del resto de los españoles. Tampoco Coalición Canaria es nueva en estas lides, si bien hacía tiempo que no tenía el protagonismo que ha tenido en esta ocasión. Ha logrado una serie de mejoras para Canarias que sin duda sus votantes agradecerán. La situación sí era nueva para Nueva Canarias, partido que acudió a la cita con las urnas en coalición con el PSOE, pero que se ha desmarcado posteriormente, y ha negociado unos supuestos beneficios, concretamente uno muy demandado sobre la subvención en el trasporte interinsular de mercancías y pasajeros, que sin el control adecuado va a conseguir, como nos tememos los canarios, una mejora sustancial de las cuentas de resultados de las empresas de transportes y muy poco beneficio directo para los ciudadanos, pero esa es otra historia.

Tan importante era el disputado voto del señor Quevedo, que ha pasado de ser un diputado desconocido fuera del ámbito local a ser uno de los políticos mejor valorados según las últimas encuestas. El señor Quevedo se ha convertido en el Diputado de Distrito de Canarias, al parecer. Pero eso no quiere decir que la figura del Diputado de Distrito sea una figura en favor del nacionalismo. Antes al contrario. Si el #DiputadoDeDistrito fuese la figura que se eligiese en España, entonces habría pocas negociaciones que no partiesen de una base de igualdad entre los españoles. Porque esto que ha pasado con el diputado de Nueva Canarias ha sido posible gracias a que han aprovechado el resquicio local que permite la partitocracia. No hay que olvidar que agrupaciones de Ciudadanos en Valencia y en Asturias al menos, (públicamente ninguna más lo ha manifestado, pero es bastante posible que las haya), han manifestado su disconformidad especialmente con el nuevo cupo vasco. Si los diputados electos por esas circunscripciones hubiesen hecho valer su postura delante de su partido, la negociación habría sido otra. No obstante, las directrices del partido han obligado a aceptar por buenos los PGE, a pesar de perjudicar intereses de su circunscripción en beneficio de otras. Pero claro, los diputados electos en España no tinen que ir a tomar café con sus votantes, tienen que garantizarse su presencia en la próximas listas electorales.

Ahí es donde la figura del Diputado de Distrito cambia el paradigma con respecto a lo que ya conocemos en España. Mientras haya partidos nacionalistas que apuesten por lo suyo, y los diputados de partidos de ámbito nacional con disciplina de voto tengan que negociar con ello, siempre habrá una desigualdad. Sin embargo, con distritos demográficamente uniformes, y diputados electos nominalmente en cada distrito, pertenecientes o no a un partido, y cuya disciplina de voto se deba a los ciudadanos a los que representa, y no al partido al que pertenezca, la batalla por los presupuestos se dará de igual a igual, y eso finalmente conseguirá evitar las desigualdades.

Desde la plataforma #DiputadoDeDistrito seguimos intentando estimular un cambio más que conveniente en esta sociedad española en la que la soberanía popular ha sido secuestrada por los partidos políticos en su lucha por el poder sobre todas las cosas.

www.diputadodedistrito.es

*Portavoz de la plataforma #DiputadoDeDistrito en Santa Cruz de Tenerife