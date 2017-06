Al tornillo no le quedan vueltas, realmente lleva mucho tiempo girando, lleva más de treinta años oprimiendo la rosca y casi una veintena que se quedó sin recorrido en ella. Pero descarada la llave no cesa, sin espacio aprieta más, la cabeza descerebrada en estos momentos excéntrica baila sin miedo, el poder que ostenta perdió el temor al verse impune ante el cumplimiento de la norma.

Desleal a la sociedad, la maltrata, le niega derechos y le merma libertades. Desde la trinchera de la paranoia, con la cabeza asomando sin límite en la desvergüenza, se esconden tras una supuesta patria, un país que solo existe y ha existido en mentes enfermas e interesadas, estas últimas, son solo unas pocas que quieren esconder sus miserias, que quieren salir indemnes de las fechorías cometidas, y otras muchas almas crédulas les acompañan en manada, alineados en formación de cabaña, balando consignas y haciendo palmas.

Pero desde la flema gallega instalada en la lejana Moncloa, el mensaje como siempre es el mismo "Sin novedad en el frente" Los complejos ante quienes primeros se les vendían por unos millones aquí y unas competencias allá, todo a cambio de una docena de votos en el parlamento de la capital del supuesto opresor, un leviatán exógeno al "pueblo" catalán, un demonio invasor que lleva cientos de años aprovechándose y negando una realidad "nacional".

Perverso lenguaje permitido y sustentado por la dejación de funciones de todos los gobiernos de España a través de ejercitar el egoísmo irresponsable, mirando a otro lado después de ceder competencias claves para la cohesión social del país, la cesión de competencias como la educación, dejándola en manos de quienes manipulan y adoctrinan generaciones enteras de ciudadanos de la región, una herramienta que junto con los medíos de comunicación propios o subvencionados consiguen que una mentira cien veces repetidas en este caso se convierta en una verdad.



Aunque no hay de qué preocuparse, las autoridades no van a permitir que en ningún momento ocurra nada que perjudique a España ni a los españoles, no van a ceder ante presiones ni chantajes ilegales por parte de las instituciones dominadas por el independentismo catalán.

El Gobierno tiene un plan perfecto para frenar y poner orden a tanto despropósito surrealista, tiene la solución perfecta para acabar de una vez con la sonrojante tragicomedia, un viernes como si fuera otro cualquiera y en menos de veinticuatro horas del anuncio oficial con fecha y contenido del golpe de estado, el ministro de turno el Gobierno de España anuncia que van a recurrir a los tribunales cualquier cosa que parezca que no es legal, y así recurre que te recurre hasta la independencia final.

Jordi Rosiñol Lorenzo