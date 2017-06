Una de jueces

¿Por qué será que cuando se anuncia una información sobre tribunales el sujeto paciente siempre es el PP? El pim, pam, pum está en antena desde que amanece y hasta que se canse la lechuza de anunciarlo. Son informadores con un escaso nivel cultural, sencillamente cotorras, y lo único que persiguen es notoriedad y ser asobinados por la izquierda tan proclive al peloteo y al sectarismo.



No hay día en que no haya un escándalo. Imputado al PP, claro. Al que hay que echarlo, como braman los "demócratas" de la izquierda, que no ganando en las urnas se apropian de la victoria a base de mamporros. Los que iban a venir con otros modos. Ya. Los modos son los que recibe el PP con Rajoy a la cabeza al que le van a hacer "el paseíllo". Lo que debe haber en esa jauría de togas que brama todo lo que huela a derecha. Debe ser para mear y no echar gota. Y, así, hasta el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, que siempre está ausente y sólo se mueve cuando un juez es de la camada.

No he tenido apenas contacto con los magistrados. Conocí a pocos jueces además de los ministros del ramo. Pero es mejor estar así, calladitos y en silencio, y no con tanta rueda de prensa, filtrando papeles y sumarios y mostrando algún conchabeo con determinados policías. Conocí mucho a los fiscales Eligio Hernández (PSOE), "El pollo del Pinar", llamado así en su versión de pugilista de la lucha canaria, y a "Leopoldo Torres Boursault, amigo y compañero de promoción que llegó a fiscal del Estado con Felipe González en el Gobierno. Pero fueron discretos. Ahora, los agitadores parlamentarios -guiados de ser Garzón, se entiende- sacan en andas a los jueces que más les conviene, que son todos, y si asoma la gaita algún político de derechas, se le hostia.

Como hostiado estuvo sin cesar el ministro de Fomento Soria. Pero, curioso, escasamente fue perseguida su antecesora socialista Magdalena Álvarez, alias Maleny, la de gratis total, que quería que Esperanza Aguirre pasara la vida colgada de una catenaria. ¿Y los Eres de Andalucía? ¿Y Extremadura? ¿Y Asturias? Vuelvo a recordar a Francisco de Quevedo y Villegas: "Donde hay poca justicia, es grave tener razón". ¿Por qué noventa y tantos bandarras, en su calidad de testigo o de imputado, pueden declarar por video-conferencia y no el presidente del Gobierno metiéndole en la Gürtel con calzador? Porque los "garantes" de la Justicia quieren verle haciendo el paseíllo con capote de seda. Entre otros, Albert Rivera, alias El Niño de la Bola, que va de santo por la vida y metiendo trolas como puños.

Ahora lo ha vivido Cristina Cifuentes, que, aunque va de progre, en la asamblea madrileña le han querido dar más palos que a una estera. Y todo por una cafetera Magefesa en el bar de la institución. A este paso -y va en serio-, no va a haber representantes que se expongan por una pequeña canonjía ir a la trena. En este sentido, recordaré aquellas palabras de Bertolt Brecht: "Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia".