Puigdemont ya no reconoce a los tribunales españoles

La operación "Provoquemos, que algo nos reprimirán con la falta que nos hace", continua a toda vela. Puigdemont en reciente entrevista a medio secesionista afirma que no reconocerá ninguna inhabilitación que venga de los tribunales españoles, incluido el TSJC.

Aparte de la retórica rebelde poco más trascenderá porque las inhabilitaciones siguen vigentes y el lo sabe, pero cree tener boina y barba para convertir Montserrat en Sierra Maestra, según su preclaro análisis.

Y no tiene ninguna de las dos. Es más, al Ché no le arrebatarían un espacio vital del territorio cubano por la barba, eso es seguro, libre como estaba además por la Revolución de cumplir las reglas de la democracia. Vería a los secesionistas cortando caña 10 o 15 años, en el mejor de los casos.

En esa lúcida línea, piensa que la futura república catalana complementará las pensiones que seguirá pagando el Reino de España. Cinismo y burla sin límites. Es decir, el Estado español va a seguir pagando las pensiones de ciudadanos de otro Estado extranjero, convertido en tal por la fuerza de la secesión, cuyos impuestos no recauda sino que lo hace la Hacienda de ese nuevo Estado. Bonita forma de injuriar colectivamente al Gobierno y resto de ciudadanos españoles, a los que se supone, literalmente, tontos.

Y claro está, nuestro líder rebelde y justiciero también dice que no van a tolerar querellas contra funcionarios sólo por motivospolíticos, cuando serían por desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional y del TSJC, es decir, estrictamente judiciales.

Pero donde Puigdemont supera a Woody Allen y Buster Keaton, es cuando descuelga que sí, irá al Congreso, como le demanda la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, pero solo para explicar el procés, no para someterlo a votación de la Cámara.

Acabáramos. Los que han hecho de la falacia su método argumental preferido, asimilando votación (sin especificar quiènes y sobre qué) con democracia, así, en bruto, pretenden dejar sin votar a 350 Diputados electos que representan a 43 millones de españoles.

La ley del embudo política, envidia de Maquiavelo, menos ágil que nuestros próceres secesionistas, según se ve. Votamos en donde tenga probabilidades de ganar; en donde las tenga de perder, no. Para este viaje no hacía falta procés. Esto podría pasar los textos universitarios como innovacion académica absoluta.

Sin pudor político e histórico alguno, en el acto del domingo donde un ex entrenador de fútbol fue la máxima figura ideológica y de ignorado currículum político, progresista o no, se exhibieron junto a las esteladas, manipulación oportunista de la enseña histórica de Cataluña que figura desde su inicio en el escudo de España, banderas tricolores de la II República Española, intentando congraciarse con los sectores republicanos y de izquierda que la añoran, ignorando que, en estricta aplicación de la Ley, la II República reprimió el intento secesionista de Maciá, sin vacilaciones.

Pero es que además, asimilando banderas tricolores con esteladas queman la posible intención de promover o aceptar esa III República posible, porque sus partidarios son generalmente constitucionalistas y antisecesionistas. No se puede dañar a más con menos.

El caso es que en las últimas semanas de junio o primeras de julio, la Generalitat pondrá en vigor la LTJ para desconectar de la legalidad española, como si fuera la tele. Veremos la labor represiva del TSJC funcionando de nuevo, como ha augurado la Vicepresidenta, sin estridencias pero con contundencia.

En cualquier caso, 40.000 asistentes al acto secesionista del domingo pasado, no parecen UN PUEBLO al que no se le podrán hacer ni cosquillas. Siguiendo su razonamiento, les auguro largos periodos de carcajadas. Que mejor no se transformen jamás en llantos.