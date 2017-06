Granados no quiere cantar

¡Cuán dulcemente cantan

los pájaros que cantan

y fuera de la jaula

sus tonadas ensayan

al alba, al alba, al alba,

y cómo nos encantan

sus nidos en las ramas,

sus alas aplanadas,

sus giros y acrobacias!

¿Es Granados un pájaro de cuentas no saldadas?

Aún no ha dicho palabra.

¿Es un mirlo trufado, una becada,

un charrán azulado o una urraca,

un golondrino, un águila,

un vivísimo azor, una calandria,

un ruiseñor de cuchi-cuchipanda,

un alcotán picante hasta la entraña,

un avefría coliblanca,

un cormorán moñudo, una avutarda,

un gurriatín, una carraca,

un chorlito dorado, un chotacabras,

un colibrí o una collalba?

Silencio. No hay quien abra

su profunda garganta

tras pagar la fianza

por la Púnica trama

de juzgado de guardia

en la que se le encaja

con papeles, llamadas

y citas reservadas.

No tira de la manta

de tiempos de bonanza

y se hace un papanatas,

un payaso, un fantasma

de todas las demandas

originadas por su causa.

¿Metió mano en la caja?

¿Se hizo de oro y plata?

¿Usó de la pomada?

¿Tiene que ver la cama

de su suegro en la estafa?

¿Marjaliza le tapa o le destapa?

¡Cuántas preguntas, cuántas

sin respuesta adecuada!

Sonríe con tal gracia

que es toda una granada

si se le quita la coraza

de la piel empastada,

(empastada de pasta

grande, soberbia, gansa...

al parecer de la investigación en marcha).

Y por eso le lanzan

sospechas, suspicacias

y flechas de venganza.

Pero él... como si nada,

vamos, que no es una alimaña

del estilo de Bárcenas

y semejantes pájaros y pájaras

que sobrevuelan en las altas

esferas y finanzas.

Ha sido la familia adinerada

la que por él ha hipotecado fincas, casas...

le ha lavado la cara,

le ha aislado de la jaula,

le mima y le sufraga

los gastos de la estancia

hasta que llegue el juicio de la carga

que lleva a las espaldas.

¡Oh familia, qué santa

eres en la desgracia,

debe decir si habla!

Pero no. Calla, calla,

y así no le entran ganas,

con la boca cerrada,

de malograr su estampa

sonriente atrapada.

Granados se atraganta,

Granados se soslaya,

Granados, cuco, traga,

Granados amenaza.

Con la UCO se ensaña,

a Esperanza señala,

a Cristina estomaga,

a González reclama...

y de lo suyo calla,

calla, calla, y no paga.