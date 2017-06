Carmen Tomás: Reformas exportables a socios de Europa

Lo señala la revista The Economist en su último número: las reformas llevadas a cabo por el gobierno de España en los últimos años son un modelo que debería exportarse a otras economías del sur de Europa. No es ninguna novedad lo que ha dicho la prestigiosa revista. Sólo había que coger las estadísticas que ofrece la economía española sobre paro, crecimiento, déficit, endeudamiento privado, balanza de pagos por cuenta corriente, prima de riesgo, tipos de la deuda o exportaciones para darse cuenta de que las reformas, que no han sido tantas, pero sí fundamentales, han logrado, de forma lenta pero constante, que España pegue un cambio de 180 grados en relación a cómo estaba hace apenas 5 años. Entonces, hay que recordar que España estaba al borde del precipicio y que todo nos conducía a un rescate de la economía.

El gobierno, a pesar de la opinión de muchos, algunos economistas de supuesto talento, aceptó el reto de poner en marcha una política que hiciera evitable el rescate. Y lo consiguió sin tocar lo esencial del estado del bienestar. Cierto que hubo que pedir dinero para rescatar las cajas de ahorro, y que quizá gran parte de ese dinero no se recupere nunca. Sin embargo, millones de cuentacorrentistas salvaron su dinero y lo que es más importante no se quebró la confianza y se evitó un pánico en cadena que podría haberse llevado por delante también a algunos bancos.

Hoy, los podemitas y parece que también los nuevos socialistas de Sánchez quieren cargarse todo. Parece que abogan de nuevo por una banca pública (volver al modelo quebrado de cajas de ahorro), derogar la reforma laboral, cuando se ha recuperado el 65 por ciento del empleo destruido en la crisis, subir más los impuestos poniendo en riesgo la inversión y la creación de empleo y por supuesto "invitando" a muchos a irse de España o sencillamente a no venir. También por aumentar el gasto público y la deuda pública dejando al pie de los caballos nuestros compromisos con Europa. Vamos a ver hasta donde son capaces de llegar. En breve hay que aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit y su reparto. Será una primera ocasión.