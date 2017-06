Sánchez, CECA y la yenka socialista

Créanme que no quería volver a escribir de Pedro Sánchez, al menos en unos días. Sin embargo, resulta inevitable porque el líder del primer partido de la oposición no deja de brindarnos nuevas oportunidades para no quedarnos callados.

Este mismo 20 de junio de 2017, martes, el PSOE estaba a favor del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá.

El miércoles, todo lo contrario, por entender que este tipo de acuerdos internacionales «concentra más poder a costa de derechos». Y ayer, jueves, optó por quedarse en el medio.

Es decir, abstenerse, que va a ser el verbo que más conjuguen si quieren ser mínimamente responsables y demostrar sentido de Estado.

Lo que ocurre es que la secuencia nos ratifica en eso que muchos pensamos acerca de la simpleza de una generación de socialistas que parecen más niños caprichosos que dirigentes intelectualmente bien formados.

Atentos, por tanto, a las distintas «yenkas» -de adelante, atrás y en el medio- que nos va a ofrecer el PSOE en el tiempo que le resta a esta legislatura.

Todo sería muy gracioso si no fuera porque se juega con el futuro de España y, por tanto, con el de sus ciudadanos.