La cruz más grande del mundo cristiano

Entre 1940 y 1958 se construyó el Valle de los caídos, esa cruz es un faro sin destellos y ocultaciones para los católicos practicantes y para los católicos de nacimiento, pero para los lobos sectarios del periodismo del odio, es una gran mierda, "la piedra caliza con la que está hecha, claro está" habría que ver si el borde sectario, tendría narices a decir lo mismo del cubo de la meca.

D. Pedro de Muguruza fue el arquitecto hasta 1950, y hasta el 58 D. Diego Méndez, se construye por orden del dictador, por los decretos de abril del 39 y un segundo de abril del 40. En su comienzo el dictador dispuso que no saliera ni una peseta del presupuesto del estado, ya que acaba de terminar la cruel y salvaje guerra entre hermanos, del sublevado contra el legítimo gobierno del cacerolazo republicano. Así que se comenzó a sufragar con los fondos sobrantes de la "SUSCRIPCION NACIONAL "o lo que es lo mismo decir, las aportaciones materiales voluntarias que contribuyeron a financiar la guerra incivil. Como no era suficiente se celebraron sorteos extraordinarios de Lotería Nacional además de donativos particulares.

A pesar de lo que diga esta banda de rojos peligrosos, la inmensa mayoría de trabajadores u obreros como les gusta a ellos decir, no me consta que hubiera obreras, eran trabajadores LIBRES y una minoría significativa de presos entre los años 1942 y 1950, en régimen de REDENCION DE PENAS, ya que el código penal del sistema penitenciario español, contemplaba la reducción de penas por trabajo. Dirigido por un patronato al cual solicitaban libre y voluntariamente los presos que deseaban reducir el tiempo de sus condenas, y cobrando el mismo salario que los trabajadores libres, teniendo un seguro social, libertad de movimientos y trato normal con los empleados libres, visitas y estancias familiares y como no, mejoras alimenticias. Pasando algunos a continuar trabajando como hombres libres una vez cumplida su condena.

Este niño podemita, que parece el vocalista del coro digital de público, que no se explica por qué quiere no sé qué pueblo, los restos del dictador y osa decir lo que nos cuesta la basílica y una cruz que se está cayendo a pedazos; decirle que recauda unos 2,5 millones de euracos al año en concepto de visitas, algo así como 9 euros por visitante, que deben de ser todos, o en gran mayoría ,como dice el formado en el grupo prisa y la SER, con dos o tres premios de periodismo de la villa de Madrid, lugar de peregrinación de todos los nazis de Europa al santuario del dictador. Además de los ingresos que tiene la hospedería con 220 plazas, restaurantes, cafeterías y salas de reuniones varias, por tan solo 45 euros noche incluyendo aparcamiento.

La Abadía está dirigida por un grupo de monjes benedictinos, esos que solo podían comer animales de dos patas y peces, muy peligrosos todos ellos por su actividad doctrinal católica.

Fueron los encargados de recibir a los 33.833 cadáveres de los cuales 12.410 son desconocidos. El último traslado fue allá por el 1983 todos procedentes de fosas comunes de cementerios de toda España, excepto de Orense, Coruña, las Palmas de Gran Canarias y Santa cruz de Tenerife. Uno de los edificios alberga la Escolanía donde son educados 50 niños Cantores de 9 a 14 años," la única escolanía del Mundo que canta GREGORIANO" todos los días durante el curso académico. Cantan a diario en la misa de las 11:00h estudiando religión, música y otras disciplinas, volviendo a sus casas todos los fines de semana.

El primer decreto decía que iba a ser un lugar para los héroes y vencedores de la cruel e indeseable guerra entre hermanos y se comete el gran error de trasladar a los republicanos represaliados, y perdedores de la contienda. Y en algunos casos sin conocimiento ni permiso de los familiares, por orden del ministro de la Gobernación en 1958. Que sepan que el dictador contraviene el Derecho Canónigo, dado que el lugar preminente frente al Altar, está reservado al Papa y a los Obispos de la diócesis. El dictador nunca dijo que quisiera ser enterrado en el Valle y muchísimo menos junto al Falangista.

Todo este follón hay que agradecérselo al exjuez prevaricador, ventajista y escuchador de conversaciones privadas, y como no al hábil y leal Zapatero que con sus estudios, leyes y financiaciones ha conseguido entre otras muchas cosas el reavivar los odios y enfrentamientos del pasado.

El de los injertos, cuando fue ministro de la defensa también quiso reencontrar a un republicano y a un sublevado que acabaron a palos, cosa comprensible a esas edades, lo que no se comprende, a las edades de estos energúmenos, cuando celebró el día de las fuerzas Armadas en Coruña creo recordar. Lo que, si recuerdo porque lo presencie, fue que en el desfile hubo más autocares para llevar a las autoridades e invitados a la copa de vino español con sus panchitos, torraos y peludas de la ría, que autobuses para desplazar a las tropas que desfilaron. Sería injusto no decir que de aquella se ganaba una miseria al igual que ahora y nos hizo una suculenta subida de sueldecillo base.

El pp siempre nos congeló el sueldo, yo siempre tuve una manta en el congelador por si algún día decidía congelarme a mí también. Bromas aparte. A los unos, no los de Atila, los del soe le viene muy bien que siga el dictador en el valle, por lo que pueden seguir con el royo de relacionar a la derecha española con la derecha tradicional y franquista, y a los otros, que continúan navegando por los océanos de los complejos, y por falta de testosterona lo están dejando qué se caiga a pedazos. Ya cayó el antebrazo del cristo, fragmentos de la Piedad, fuertes daños en la base de la cruz.

Tan solo con 13 millones de euros, el problema estaría resuelto, la restauración e impermeabilización, el túnel se talló en un risco granítico que se está agrietando y se cuela el agua de lluvia hasta el punto que llega a inundar las fosas comunes. Pero a los carentes de testosterona les importa una castaña y a los otros dos castañas. Pero dinero público para hacer operaciones de cambio de sexo, para eso siempre hay. Al igual que para abortar. O para los primos y cuñaos que se dedican a la arqueología forense de las cunetas.

Lo importante es que los hermanos lapeña; con todo el derecho del mundo, ejecuten la sentencia que obliga a sacar a los dos hermanos del valle, para darles "digna sepultura" ya que en mi opinión deben de estar sepultados indignamente y sin su consentimiento.

Gracias zapatero magno, cuanto dolor has causado a los unos y a los otros, con una ley inmemorial histórica, financiada desde el ministerio de la presidencia. ¿no hubiera sido mejor que financiaras las caries de los niños? En lugar de ir a retratarte con el mapa de lo que llaman reino de marruecos donde Ceuta y Melilla junto a las islas anexionadas al mapa político del morito sobrino del rey emérito.

Además de cubrirte de gloria con tus viajes a Venezuela.

¿Cuánto hubiéramos ganado los españoles, si de verdad te hubieras ido a contemplar cirrostratos? Con 4 millones de parados y creciendo al 3.5% preocupados con echar al Mariano, como si lo hubiera puesto en la Moncloa el de la UGT de Asturias y no 7.000.000 millones de españoles y a vueltas con el valle, con las mociones de censura, las calles siguen llenas de mierda, las clases medias de la nómina siguen soportando la presión. Y a la señora Garrote le molesta ver ese pedazo cruz.

Francisco Hernández.